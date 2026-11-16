GTA 6 bildiğiniz gibi olmayacak: Rockstar farklı bir yol izleyecek

Merakla beklenen çıkışına sayılı günler kalan GTA 6, serinin önceki oyunlarına kıyasla önemli değişiklikler geçirdi. Daha akıllı NPC’lere, 170’ten fazla hayvan türü barındırdığı belirtilen zengin bir yaban hayatına ve hikâyesinin merkezinde romantik bir ilişkiye yer veren yeni Grand Theft Auto oyunu, bunların yanı sıra oyuncuları daha empatik davranmaya teşvik eden farklı bir tona sahip olacak.

Rockstar North stüdyosunun eş yöneticisi ve GTA 6’nın üç kreatif liderinden biri olan Rob Nelson ile Rockstar’ın yayıncılıktan sorumlu yöneticisi Jennifer Kolbe, The Guardian’a verdikleri röportajda ekibin oyun üzerindeki çalışmalarını ve oyuncuları nelerin beklediğini anlattı.

GTA 6’DA OYUNCULARIN DAVRANIŞLARI OYUNUN GİDİŞATINI ETKİLEYECEK

GTA 6, oyuncuları rastgele şiddet eylemlerinden kaçınarak daha nazik ve empatik davranmaya teşvik edecek. Bu yaklaşım, ana karakterinin şiddet dolu yaşamından pişmanlık duymaya başladığı Red Dead Redemption 2’den ilham alıyor.

Modern GTA oyunları arasında kadın ana karaktere sahip ilk yapım olan GTA 6’da Lucia, Jason kadar merkezi bir role sahip. İlişkiyi romantik yönde geliştirmek ya da nötr tutmak oyunculara bağlı olacak.

Nelson, “Bu ilişkiyi geliştirmek de kaybetmek de size bağlı. Romantik bir ilişki olarak devam edip etmeyeceği sizin elinizde” ifadelerini kullandı.

Acımasız ve şiddet dolu suç dünyalarıyla tanınan bir oyun serisinin merkezine romantik bir ilişkinin yerleştirilmesi, ana karakterlerin ötesine uzanan yeni bir ton oluşturuyor. Jason ve Lucia’yı köşeye sıkışmış genç bir çift olarak tanımlayan Nelson, şu ifadeleri kullandı:

“Hikâye açısından baktığımızda, onların dışarı çıkıp olabildiğince büyük bir kıyıma yol açmaları ve olabildiğince fazla gürültü çıkarmaları pek mantıklı değil.”

The Guardian’a göre Nelson’ın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, oyuncuların özgürlüğünü korurken onları farklı davranış biçimlerine nasıl teşvik edeceğini belirlemek oldu.

Nelson, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Suç, GTA’nın temel bir parçası; en azından şimdiye kadar öyleydi. İnsanları alışık oldukları oyunu oynadıkları için cezalandırmadığımızdan emin olmaya çalışıyoruz… [Ancak] eylemlerinizin oyunun gidişatı üzerinde bir miktar etkisi olacak.”

SOYGUN SIRASINDA MAĞAZA ŞİDDETE BAŞVURMADAN BOŞALTILABİLECEK

Rockstar’ın geliştirmeden sorumlu yöneticisi Phil Hooker, kısa süre önce oyuncuların bir soygun sırasında şiddete başvurmadan bir mağazayı nasıl boşaltabileceğine dair bir örnek paylaşmıştı.

Hooker, oyunu oynadığı sırada mağazadaki NPC’lerle kavga çıkarmaya çalışmış, ardından hemen geri adım atarak “Ah, pardon, boş ver” gibi ifadeler kullanmıştı. Bunun sonucunda NPC’ler mağazadan ayrılmıştı.

GTA 6, 19 Kasım Perşembe günü piyasaya sürülecek. Çok sayıda kişi oyunun çıkışı için iş yerinden izin alırken bazı şirketler de çalışanlarına resmi olarak izin günü veriyor.

Kaynak: 80 Level