El Kızı dizisi Nermin karakteri kimdir? El Kızı dizisi Toprak Sağlam kimdir, aslen nereli?

Fox TV'de ilk bölümüyle ekrana gelen El Kızı dizisinde Nermin Şanlı karakteri araştırılıyor. Nermin, Resul’ün çok eski gedikli metresi olarak biliniyor. Nermin'in Resul'le ilişkisi gizli saklı yıllarca sürmüştür. Peki Nermin karakterini canlandıran Toprak Sağlam kimdir?

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

9 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Toprak Sağlam, Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Sağlam, baba tarafından aslen Trabzun’ludur. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2005 yılnda yayınlanan İlk Göz Ağrısı dizisi ile atan Toprak Sağlam; Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Düğüm Salonu, Lokman, Kara Ekmek, Detay, Kedi Özledi, Osmanlı Tokadı, Gökten Üç Elma Düştü gibi pek çok yapımda rol almıştır. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde Emel karakterine hayat veren Toprak Sağlam, 1.66 metre boyundadır ve 57 kilodur. Toprak Sağlam, ayrıca Terazi burcudur.

TOPRAK SAĞLAM ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Güvercin (Emel) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Gözde) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Bizanslı Teodora) (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2017 – Düğüm Salonu (Müjde) (Sinema Filmi)

2015 – Lokman İlyas (Zeynep) (TV Filmi)

2015 – Detay (Müge)(Sinema Filmi)

2015 – Delibal (Filiz)(Sinema Filmi)

2015 – Rumuz Cavidan (Cavidan) (TV Dizisi)

2008 – Gökten Üç Elma Düştü (Sema) (Sinema Filmi)

2008 – Dantel (Genç Seher) (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Oya) (TV Dizisi)

2006 – Karınca Yuvası (Aslı) (TV Dizisi)

2005 – İlk Göz Ağrısı (Fidan) (TV Dizisi)

2015 – Eksik (Dilek)(Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Osmanlı Tokadı (Nurseda) (TV Dizisi)

2013 – Kedi Özledi (Spiker) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Böyle Bitmesin (Emine) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Cennet) (TV Dizisi)

2009 – Hicran Yarası (Müjde) (TV Dizisi)



