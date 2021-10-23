El Kızı nerede çekiliyor? El Kızı dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor?

El kızı dizisi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başrolünde Sevda Erginci'nin oynadığı dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte El Kızı dizisinin konusu, karakterleri ve nerede çekildiği ile ilgili detaylar...

EL KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX TV ekranlarında 23 Ekim 2021 Cumartesi günü yayın hayatına başlayan El Kızı dizisi Muğla'nın Ula, Köyceğiz gibi farklı ilçelerinde çekiliyor.

EL KIZI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide Ezo, annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edildiği ve sevgisiz büyüdüğü için, hırçın, intikamcı bir karakter geliştirmiştir. Çabuk karar vermektedir, sinirlendiği zaman ise gözü hiçbir şey görmemektedir. Pire için yorgan yakabilir... Hayatta iki gayesi vardır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri aşk evliliği yapmaktır… Babası gibi bir adamla evlenmeyeceğine ve annesinin kaderini yaşamayacağına yemin etmiştir.

EL KIZI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Ezo dizisinin acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

Annesinin ölümü ile çocuk yaşta öksüz kalmış, büyürken babası tarafından aşağılanıp, babaannesi tarafından da göz ardı edildiği ve sevgisiz büyüdüğü için, hırçın, intikamcı bir karakter geliştirmiştir. Çabuk karar verir, sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmez, pire için yorgan yakabilir...

Hayatta iki gayesi bulunmaktadır. Biri annesi gibi öğretmen olmak, diğeri aşk evliliği yapmak… Babası gibi bir adamla evlenmeyeceğine ve annesinin kaderini yaşamayacağına yemin etmiştir.

Ezo’nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadındır. Onun için önemli olan tek şey kan bağıdır. Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur. Ezo’yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.Ezo’nun babaannesi. Gelenekçi, dominant bir kadın. Onun için önemli olan tek şey kan bağıdır. Soyadlarının saygınlığını zedeleyecek hiçbir şeye tahammülü yoktur. Ezo’yu sever ama doğru bildiklerinden de taviz vermez. Bu yüzden babaanne torun sık sık karşı karşıya gelir.

Nobran, hoyrat, kaba, sevgisiz, acımasız bir adam. Çok zeki ama kötücül bir zeka. Ağzında altın kaşıkla doğmuş. Babasının sıfırdan var ettiği şirketin başına geçtiğinde olumsuz olan bütün özellikleri işe yaramış ve adeta bir korku imparatorluğu yaratmış. Birden çok kadınla ilişkisi var. Evlendiğinde de bu ilişkilerini sürdürmüş. Ama her zaman gözde metresi Nermin olmuş.

Yakışıklılığının ve kadınlar üzerinde bıraktığı etkinin farkındadır. Bu özelliklerini isteklerini elde etmek için kullanmaktan çekinmez. Geleneksel erkek kodlarına sahip değildir. Kadının paralı olması onu rahatsız etmez aksine bunu bir avantaj olarak görür. Ama sırf parası var diye de çirkin bir kadınla birliktelik yaşamaz.Ezo, şimdiye kadar karşısına çıkan kadınlardan çok farklıdır. Tarzı, konuşması, giyimi Harun’a hiç uygun olmasa da, genç kız garip bir biçimde ilgisini çeker.

Şirketin ortağı, Ezo’nun dedesinin kadim dostu Ekrem’in torunudur. Ezo ile birlikte büyümüşler. Yıllar geçtikçe Ali’nin duyguları arkadaşlığın ötesine geçmiş ancak Ezo onu arkadaş, dost gibi görmeye devam etmiştir.

Harun’un aksine özü sözü bir, güvenilir, mert, gözü kara bir delikanlıdır. Ezo’ya duyduğu tutku ve kıskançlık, zaman zaman hırçınlaşmasına yol açmıştır. Genç kızı elde etmek için her fedakârlığı yapar, ancak bu ısrar Ezo’yu ondan daha da uzaklaştırır.



