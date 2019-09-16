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El yapımı kurutmalıklar tarihi çarşıları süslüyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sonbaharda temizlendikten sonra iplere geçirilip kurutulan ve kış aylarında satışa sunulan kurutmalık patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.

Kentte tarihi çarşılar bölgesini rengarenk görünümüyle boyayan kışlık kurutmalık sebzeler, yoğun rağbet görüyor. Sonbahar aylarında evlerde özenle temizlenen biber, patlıcan, acur, bamyalar daha sonra iplere geçirilerek, kurutuluyor. Ardından muhafaza edilerek, kışın dükkanlarda satışa sunuluyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemekleri arasında gösterilen kurutmalıklar, rengarenk görünümü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kurutmalık ürünler her bağında 50 adet bulunuyor, fiyatları ise 10 ila 15 lira arasında değişiyor.

KURUTMALIKLARDA GEÇEN YIL PATLICAN BU YIL İSOT PAHALI

Kurutmalık ürünlerde sezon başladığını belirten esnaf Osman Kazaz, “Kurutmalıklarda geçen yıla göre patlıcan ucuz. Bu yılda isot pahalıdır. İsotun bu yılki fiyatı 15 lira. Kurutmalık sezonu yeni açıldı. İsot ürünü ilerde 25 lira kadar pahalanabilir. Geçen yıl isotun fiyatı 10 liraydı. Kurutmalıklarda en çok satılan ürün acur, kabak ve isottur. Urfalıların kışın vazgeçilmez yemekleridir. Haftada en az bir defa kurutmalıklar sofrada yerini alır. Kabak bağı 15 lira, patlıcan 14 lira, İsot 15 lira ve acur 10 lira olarak satışı yapılıyor. Kurutmalıklar bağında 50 adet bulunur” dedi.
Kurutmalıklar yaz aylarını aratmayan kış ürünler olduğunu aktaran esnaf Selahattin Durmuş, “Kurutmalıklarımız çok güzel. Urfa’ya has, yöreye aittir. Kurutmalıklar kışın en güzel yemeklerimizdir. Kurutmalıklar hem organik hem de doğaldır. Yaz aylarını aratmayan kış ürünlerimizdir. Doğal ürünler olduğu için vücuda da faydalıdır. Kurutmalıklar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kurutmalıkların sezonu başladı. Şehir dışındaki vatandaşlar da kurutmalıkları biliyorlar. Kurutmalık satışlarımız gayet iyi satılıyor” diye konuştu.

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