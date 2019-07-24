El yapımı Nike ayakkabı satıldığı fiyatla rekor kırdı!

Sotheby’s Müzayede Evi’nin, ABD’nin New York kentinde düzenlediği açık artırmada, 1972’de piyasaya sürülen bir çift Nike ayakkabı 437 bin 500 dolara (2.5 milyon lira) satıldı. Bunun bir rekor olduğu açıklandı.

SPOR AYAKKABI KOLEKSİYONU VAR

Miles Nadal’ın, ünlü spor ayakkabı markalarının ürünlerinin yer aldığı 100 çiftlik koleksiyondaki 99 çifte 850 bin dolar (4.87 milyon lira) ödediğini belirten müzayede evi yetkilisi Noah Wunsch şunları söyledi: “Geçen hafta 99 çifti aldı son olarak da Bill Bowerman tarafından tasarlanan bu ayakkabıları koleksiyonuna dahil etti. Biz 160 bin dolara satılacağını öngörüyorduk. Neredeyse üç katına satıldı.”

GİYİLMEYEN TEK ÇİFT

Elde yapılan 12 çift Nike ayakkabı, 1972 Olimpiyatları seçmelerine katılan atletlere dağıtılmıştı. Açık artırmaya sunulan çiftin bu 12 arasındaki giyilmeyen tek çift olduğu açıklandı. Nadal’ın satın aldığı ayakkabıları Kanada’nın Toronto kentinde açtığı müzede sergileyeceği belirtildi.

JORDAN'IN AYAKKABISINI GERİDE BIRAKTI

Geçmişte, açık arttırmada en yüksek fiyata satılan spor ayakkabısı ABD’li basketbolcu Michael Jordan’ın giydiği Converse marka ayakkabılardı. Jordan’ın 1984 Olimpiyatları’nda, basketbol finalinde giydiği ayakkabıları 2017’de düzenlenen açık artırmada 190 bin 373 dolara satılmıştı.

