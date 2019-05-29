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Elazığ'da 200 kişilik sahur halayı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 07:51 | Son Güncelleme

Elazığ’da sahurun 23’üncü gecesinde bazı mahallerde olduğu gibi valilik önünde de bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup aynı anda halay çekip, çifte telli oynadı.

Elazığ'da sahurun 23'üncü gününde Harput Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından sahur halayı etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda valilik önünde bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik gurup davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar meşalelerin altında renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi.

Sahur halayının Elazığ Harput Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlendiğini belirten dernek Başkanı Oğuzhan Gül, “Daha yeni kurulduk. 2 aylık bir derneğiz. Bu ikinci etkinliğimiz. Her yıl bu kültür yaşatılıyor. Biz de bu kültürü yaşatmak nedeniyle destekliyoruz. Derneğimiz tamamen gençlerden oluşuyor. 7’inci yaptığımız geleneksel sahur halayımız. Normalde bunu her yıl mahallede yapıyorduk bu yıl valilik önünde yapmaya karar verdik. Öğrenciler, vatandaşlar ve gençler bu kültürü yaşatma peşindeyiz. Yaklaşık 200 kişiydik. Çok güzel bir şekilde halayımızı çektik. Güzel bir görüntü olmasını istedik. Çünkü bu bizim Elazığ’ın geleneğinde olan bir şey. Kültürümüzü yaşatma peşindeyiz. Her yıl 23’üncü gecede yapıyoruz. her mahallede de bu yapılıyor” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ halay sahur

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