Elazığ'da hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturup polisi bekledi

Olay, dün gece merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mizan Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şüpheli C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli bu sırada kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmek istedi. Şüpheli kendisini takip eden vatandaşlar tarafından eve girmeye çalışırken yakalandı. Vatandaşlardan biri şüpheli C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler geldi. Polis şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü.

Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheliye adli kontrol cezası verildi.

(İHA)

