Elazığ'da öksürük şikayeti ile hastaneye giden genç kadın hastalığını öğrenince şoke oldu

27 yaşındaki Kübra Ayşe Yeşilkaya, yaklaşık 2 ay önce öksürük şikayeti ile bir hastaneye başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda Yeşilkaya’nın sağ ve sol akciğerinde hayvandan geçtiği tahmin edilen kist hidatik (akciğer kisti) teşhisi konuldu. Bunun üzerine gittiği hastanelerden genç kadına tedavisinin açık yöntem ameliyatla yapılabileceği söylendi. Son olarak Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli’ye ulaşan hastaya, operasyonun kapalı yöntemle yapabileceği belirtildi. Bunun üzerine hasta, Dr. Kermenli, bölgede ilk defa Videotorakoskopik Cerrahi ve Endobag yöntemini uygulayarak kistleri aldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Ayşe Hanım’a bölgede ilk defa yapılan bir yöntem uyguladık. Bu sayede hasta hem daha çabuk toparladı, hem de daha az ağrı hissetmeye başladı. Kapalı yöntemle ameliyatın avantajı aynı seansta hem sağ taraf hem de sol tarafa müdahale edebiliyor olmamız. Çünkü açık yöntemle ve iki taraflı yapılacağı durumlarda genellikle ameliyat 10 veya 15 gün arayla yapılıyor” dedi.