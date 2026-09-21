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Elazığ'da örümcek adamı hortumla yıkadılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çocuklara moral veren ve Türkiye’yi Örümcek Adam kostümüyle gezen oyuncu Ayaz Salih Koç (26), Elazığ’ın Keban ilçesinde uğradığı oto yıkamacıda hortumla yıkandı.

Elazığ'da örümcek adamı hortumla yıkadılar
Çiğdem Berfin Sevinç

6 Şubat 2023 depremlerinden sonraki süreçte çocuklara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ve daha sonra Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den pijamalı 'Örümcek Adam' kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç, Elazığ’ın Keban ilçesine geldi. Burada oto yıkamacıya giren Koç, esnaf Mehmet Polat’tan kendisini araçları yıkadığı gibi yıkamasını istedi. Polat da Koç’u araçların yıkandığı bölüme alıp köpük sıkıp, tazyikli suyla duruladı.

O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Elazığ da örümcek adamı hortumla yıkadılar 1

'İLK KEZ KARŞILAŞTIK'

Esnaf Mehmet Polat, Koç’u kırmadığını ifade ederek, "Yoldan geçerken Örümcek Adam geldi. Hayatımızda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Bize ‘Örümcek Adam’ı yıkar mısınız?’ dedi. Oyunculuk yapıyor, ismi Ayaz Salih Koç, İzmirli. Biz de kırmadık, Türk halkı olarak Örümcek Adam’ı arındırdık” dedi.

Ayaz Salih Koç ise “Oto yıkamaya geldim, araba yerine beni yıkadılar” diye konuştu.

Elazığ da örümcek adamı hortumla yıkadılar 2

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ örümcek adam
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