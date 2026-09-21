Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

iPhone 19 değil, iPhone 20 geliyor! Ekranı bambaşka olabilir

Apple'ın iPhone 19'u atlayıp doğrudan iPhone 20 serisine geçebileceği iddia ediliyor. Sızıntıya göre iPhone 20 Pro ve Pro Max prototiplerinde de daha büyük ekranlar deneniyor. Fakat olası değişiklikler yalnızca ekran boyutlarıyla sınırlı olmayabilir.

iPhone 19 değil, iPhone 20 geliyor! Ekranı bambaşka olabilir
Enes Çırtlık

Apple’ın iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max için daha büyük ekranlı erken prototipler test ettiği öne sürüldü. Digital Chat Station’ın paylaşımına göre şirket, ekran boyutlarıyla birlikte ön yüz tasarımında da değişiklikler deniyor. Ancak sızdırılan özelliklerin üretim öncesinde değişebileceği belirtiliyor.

PROTOTİPLERDE EKRAN BOYUTU VE ÇÖZÜNÜRLÜK ARTIŞI

İddiaya göre iPhone 20 Pro, yaklaşık 2.686 x 1.236 piksel çözünürlüğünde 6,41 inç ekranla test ediliyor. iPhone 20 Pro Max içinse yaklaşık 2.912 x 1.340 piksel çözünürlüğe sahip 6,96 inç panelden söz ediliyor.

Digital Chat Station, büyük modeldeki panelin 7 inç ekran olarak pazarlanabileceğini söylüyor. Paylaşılan değerler, her iki modelde de piksel yoğunluğunun yaklaşık 460 PPI düzeyinde kalacağına işaret ediyor.

iPhone 19 değil, iPhone 20 geliyor! Ekranı bambaşka olabilir 1

DAHA KÜÇÜK EKRAN DELİĞİ, DÖRT KENARDA KAVİS

Sızıntıya göre Apple, iPhone 20 Pro serisinde “çerçevesiz” olarak tanımlanan, dört kenarı kavisli bir ekran tasarımı da deniyor. Panelin dört kenara doğru kıvrıldığı izlenimini verebilecek bu tasarıma daha küçük bir ekran deliğinin eşlik edebileceği belirtiliyor.

Ekran deliğinin küçülmesi, Dynamic Island’ın kapladığı alanı da azaltabilir. Bununla birlikte aktarılan bilgiler, henüz erken aşamadaki testlere dayanıyor.

iPhone 19 değil, iPhone 20 geliyor! Ekranı bambaşka olabilir 2

IPHONE 19 ADI ATLANABİLİR

Digital Chat Station’ın bir diğer iddiası, Apple’ın iPhone 19 adını atlamayı planladığı yönünde. Buna göre 2027 nesli, ilk iPhone’un 20. yıl dönümüne denk gelecek şekilde iPhone 20 serisi adıyla gelebilir.

Apple, benzer bir adımı ilk iPhone'un 10. yıl dönümünde iPhone 9 adını atlayıp iPhone X'i tanıtarak atmıştı.

Kaynak: Notebookcheck.net

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ'da örümcek adamı hortumla yıkadılarElazığ'da örümcek adamı hortumla yıkadılar
Ev seçiminiz karakterinizi ortaya çıkarıyorEv seçiminiz karakterinizi ortaya çıkarıyor

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem!

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Amedspor'dan zehir zemberek açıklama! "İstanbul takımları gol atana kadar..."

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Meriç Keskin acı haberi duyurdu! Abisi hayatını kaybetti

Kazazedeler üzerinden 15,6 milyar TL'lik vurgun

Kazazedeler üzerinden 15,6 milyar TL'lik vurgun

Böylesi görülmedi! 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı

Böylesi görülmedi! 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.