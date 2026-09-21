iPhone 19 değil, iPhone 20 geliyor! Ekranı bambaşka olabilir

Apple’ın iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max için daha büyük ekranlı erken prototipler test ettiği öne sürüldü. Digital Chat Station’ın paylaşımına göre şirket, ekran boyutlarıyla birlikte ön yüz tasarımında da değişiklikler deniyor. Ancak sızdırılan özelliklerin üretim öncesinde değişebileceği belirtiliyor.

PROTOTİPLERDE EKRAN BOYUTU VE ÇÖZÜNÜRLÜK ARTIŞI

İddiaya göre iPhone 20 Pro, yaklaşık 2.686 x 1.236 piksel çözünürlüğünde 6,41 inç ekranla test ediliyor. iPhone 20 Pro Max içinse yaklaşık 2.912 x 1.340 piksel çözünürlüğe sahip 6,96 inç panelden söz ediliyor.

Digital Chat Station, büyük modeldeki panelin 7 inç ekran olarak pazarlanabileceğini söylüyor. Paylaşılan değerler, her iki modelde de piksel yoğunluğunun yaklaşık 460 PPI düzeyinde kalacağına işaret ediyor.

DAHA KÜÇÜK EKRAN DELİĞİ, DÖRT KENARDA KAVİS

Sızıntıya göre Apple, iPhone 20 Pro serisinde “çerçevesiz” olarak tanımlanan, dört kenarı kavisli bir ekran tasarımı da deniyor. Panelin dört kenara doğru kıvrıldığı izlenimini verebilecek bu tasarıma daha küçük bir ekran deliğinin eşlik edebileceği belirtiliyor.

Ekran deliğinin küçülmesi, Dynamic Island’ın kapladığı alanı da azaltabilir. Bununla birlikte aktarılan bilgiler, henüz erken aşamadaki testlere dayanıyor.

IPHONE 19 ADI ATLANABİLİR

Digital Chat Station’ın bir diğer iddiası, Apple’ın iPhone 19 adını atlamayı planladığı yönünde. Buna göre 2027 nesli, ilk iPhone’un 20. yıl dönümüne denk gelecek şekilde iPhone 20 serisi adıyla gelebilir.

Apple, benzer bir adımı ilk iPhone'un 10. yıl dönümünde iPhone 9 adını atlayıp iPhone X'i tanıtarak atmıştı.

Kaynak: Notebookcheck.net