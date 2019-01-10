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Elazığ'da sezonun rekoru kırıldı! Herkes görmek için sıraya giriyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 10.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Elazığ'daki Keban Barajı Gölü'nden çıkan dev turna görenleri hayrete düşürüyor. 5 gün önce 150 santimetrelik balığın ardından bu kez 1 metre 64 santimetre boyunca ve 84 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı. Kapalı Çarşı'ya getirilerek tezgahtaki yerini alan turna balığının kilosu 30 liradan satışa sunuldu.

Dev turna balığını gören bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Ağırlık ve boy açısından sezonun rekor balığı olduğunu söyleyen balıkçı Ramazan Erdoğan, balığın yoğun taleple karşılandığını söyledi.

'Hayatımda böylesini görmedim'

Elazığ’da Keban Baraj Gölünden çıkan dev turnalar balıkçıların yüzünü güldürüyor. 5 gün önce 80 kilogram ağırlığında, 1,50 santimetre boyunda turna balığı yakalayan balıkçılar bu kez de 1 metre 64 santimetre boyunda ve 84 kilogram ağırlığında turna balığını yakaladı.
Yakalanan turna balığını Kapalı Çarşı’ya getiren balıkçı Ramazan Erdoğan, kilosunu 30 liradan satışa çıkardı. ‘Topal’ adı verilen dev turna balığını gören bazı vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemeyerek fotoğraflarını çekti.
Ağırlık ve boy açısından sezonun rekor balığı olduğunu belirten Balıkçı Ramazan Erdoğan, “Geçen gün gelen turna balığından daha büyük bir turna balığı getirdik. 1,64 m ve 84 kilogram ağırlığında. Yine yoğun talep var. Balık şuanda tamamıyla satılmış durumda."
Siparişlerimiz çok, yeni balığımız yetmedi. Havaların yağışlı olmasından dolayı balıklar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Balığımızın et olarak 30 TL’de satılacak.
Siparişleri aldık, çoğu bitmiş durumda. Et halinde müşterilerimize takdim edeceğiz. İnşallah bundan sonrası gelir, tüm vatandaşları bekliyoruz” dedi.
Hayatında ilk defa böyle bir balık gördüğünü dile getiren Yüksel Baygeldi ise, “Bu balığı alıp, fırında pişireceksin. Kızartıp yiyeceksin. Balık hastalıklara da şifadır. Elazığ’da ilk defa böyle bir balık gördüm” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Keban Baraj Gölü turna

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