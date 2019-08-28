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Elazığ'da tarihi 'pirinç fresk' ele geçirildi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 28.08.2019 21:40 | Son Güncelleme

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada anten kutusu içerisinde eşarba sarılı olarak tarihi haç işaretli “pirinç fresk" ele geçirildi.

Elazığ'da tarihi 'pirinç fresk' ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sakabaşı köyü Fırdolaş mevkisinde uygulama yaptı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada durdurulan bir otobüsün iç bagajında uydu anteni kutusu içinde eşarba sarılı haç işaretli tarihi eser “pirinç fresk" ele geçirildi.

Olayla ilgili ekipler 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlattı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin Müze Müdürlüğü ile irtibata geçtiği ve ele geçen pirinç freskin tarihi eser olduğunun belirlendiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ pirinç fresk

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