Elazığ'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.S'nin evinin bahçesine Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin evine ve bahçesine operasyon düzenleyen ekipler, 67 kök Hint keneviri, 5 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile 65 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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