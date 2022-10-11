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Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

11.10.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada, D.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı D.A, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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Elazığ silahlı kavga

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