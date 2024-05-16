MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elbisesinde dikiş dahi yok... Didem Soydan derin yırtmacıyla yine olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Elbisesinde dikiş dahi yok... Didem Soydan derin yırtmacıyla yine olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.05.2024 15:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her açıklaması, her paylaşımı ve her giydiği olay olan ünlü manken Didem Soydan bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Soydan siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile geceye damga vurdu. Didem Soydan'ın cesur tarzı adeta bakana bir daha baktırdı…

Elbisesinde dikiş dahi yok... Didem Soydan derin yırtmacıyla yine olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Her adımı olay olan ünlü isim bu defa derin yırtmaçlı elbisesi ile sosyal medyayı salladı. Yakın arkadaşları ile bir araya gelen Didem Soydan geceye yan tarafında dikişi dahi olmayan elbisesi ile damga vurdu.

didem 1

CESUR TARZI OLAY OLDU

Didem Soydan'ın bu tarzı oldukça iddialı bulundu. Ünlü mankenin bu pozlarına 'Yine olay', 'Ne giyeceğini şaşırmış', 'Giyinmeyi unutmuş' gibi yorumlar yapıldı.

didem 2

Kusursuz fiziği ve sıkça değiştirdiği saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Didem Soydan sosyal medyadaki açıklamaları ve iddialı kombinleriyle ön plana çıkıyor.

didem 3

Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı birlikte mi? Bakışmalar ve öpüşmeler… Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı birlikte mi? Bakışmalar ve öpüşmeler…

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı birlikte mi? Bakışmalar ve öpüşmeler… Şeyma Subaşı ile Kerim Sabancı birlikte mi? Bakışmalar ve öpüşmeler…
Netflix dizisine sert eleştiri! 'Seks sahneleri...'Netflix dizisine sert eleştiri! 'Seks sahneleri...'
Efsane şov dönüyor! "Bizi izlemeye devam edin"Efsane şov dönüyor! "Bizi izlemeye devam edin"
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

Kahreden görüntüler! Ölümünden kaçmak için her şeyi yapmış ama…

Özel hastanede skandal sözler! Hastane ortağından sağlıkçıya: Sana yolda tecavüz ettiririm

Özel hastanede skandal sözler! Hastane ortağından sağlıkçıya: Sana yolda tecavüz ettiririm

Kripto para düzenlemesi Meclis'e geliyor!

Kripto para düzenlemesi Meclis'e geliyor!

22 Haziran'da düğünü olacaktı! Sokak ortasında katletti

22 Haziran'da düğünü olacaktı! Sokak ortasında katletti

Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın kolaylık sağlamasıyla ilk transferini yapıyor!

Alex de Souza, Acun Ilıcalı'nın kolaylık sağlamasıyla ilk transferini yapıyor!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.