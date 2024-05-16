Elbisesinde dikiş dahi yok... Didem Soydan derin yırtmacıyla yine olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Her adımı olay olan ünlü isim bu defa derin yırtmaçlı elbisesi ile sosyal medyayı salladı. Yakın arkadaşları ile bir araya gelen Didem Soydan geceye yan tarafında dikişi dahi olmayan elbisesi ile damga vurdu.

CESUR TARZI OLAY OLDU

Didem Soydan'ın bu tarzı oldukça iddialı bulundu. Ünlü mankenin bu pozlarına 'Yine olay', 'Ne giyeceğini şaşırmış', 'Giyinmeyi unutmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Kusursuz fiziği ve sıkça değiştirdiği saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Didem Soydan sosyal medyadaki açıklamaları ve iddialı kombinleriyle ön plana çıkıyor.