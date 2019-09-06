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Elbistan Devlet Hastanesi'nde 'taciz' iddiası! Anestezi teknisyeni görevinden uzaklaştırıldı

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HABER  | 06.09.2019 01:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kadın hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir anestezi teknisyeni görevinden uzaklaştırıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi'nde 'taciz' iddiası! Anestezi teknisyeni görevinden uzaklaştırıldı

Elbistan Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında hastanelerinde ameliyat olan bir kadın hastanın, görevli anestezi teknisyeni tarafından tacize uğradığını iddia ederek polise başvurduğu belirtildi.

ANESTESİ TEKNİSYENİ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Aynı gün hastane idaresi tarafından da adli soruşturmaya ek olarak idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'Elbistan Devlet Hastanesi'nde bir hastaya cinsel taciz iddiası' konusunda açıklama yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Anestezi teknisyeni personel soruşturmanın salahiyeti açısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir. Elbistan Devlet Hastanesi olarak tüm birimlerimizle Elbistan ve yöre halkına hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için 7/24 büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Yaşanan bu münferit olayla ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi Cinsel Taciz anestezi teknisyeni

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