Son yapılan nüfus sayımlarına göre yaklaşık 150 bin kişiye ev sahipliği yapan Elbistan, ülkemizin önemli ilçeleri arasındadır. Kahramanmaraş'ın 10 ilçesinden biri olan bölge, aynı zamanda son derece eski ve tarihi bir yerleşkedir. Dolayısıyla ilçenin gezilebilecek pek çok tarihi ve doğal güzelliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yazımızın devamını inceleyerek "Elbistan nerede? Gezilecek yerler nelerdir? Elbistan ile Malatya ve Maraş arası kaç km?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Elbistan Nerede?

Elbistan, idari olarak Kahramanmaraş'a bağlı 10 ilçeden biridir. Akdeniz Bölgesi ile Doğu ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği bir noktada bulunan ilçe, Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde kabul edilir. Matematik konumu itibarı ile 38. kuzey paraleli ve 37. doğu paralelindedir. İlçenin kuzeyinde Malatya'ya bağlı Darende ve Gürün ilçeleri bulunur. En kuzey noktasında ise ilçe Sivas'la komşudur. Güneyinde Kahramanmaraş'ın ilçeleri olan Nurhak ve Ekinözü vardır. Elbistan'ın doğu sınırında sadece Malatya ili bulunurken batı sınırında Afşin ve Göksun ilçeleri bulunur.