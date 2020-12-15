Son yapılan nüfus sayımlarına göre yaklaşık 150 bin kişiye ev sahipliği yapan Elbistan, ülkemizin önemli ilçeleri arasındadır. Kahramanmaraş'ın 10 ilçesinden biri olan bölge, aynı zamanda son derece eski ve tarihi bir yerleşkedir. Dolayısıyla ilçenin gezilebilecek pek çok tarihi ve doğal güzelliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yazımızın devamını inceleyerek "Elbistan nerede? Gezilecek yerler nelerdir? Elbistan ile Malatya ve Maraş arası kaç km?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.
Elbistan, idari olarak Kahramanmaraş'a bağlı 10 ilçeden biridir. Akdeniz Bölgesi ile Doğu ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği bir noktada bulunan ilçe, Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde kabul edilir. Matematik konumu itibarı ile 38. kuzey paraleli ve 37. doğu paralelindedir. İlçenin kuzeyinde Malatya'ya bağlı Darende ve Gürün ilçeleri bulunur. En kuzey noktasında ise ilçe Sivas'la komşudur. Güneyinde Kahramanmaraş'ın ilçeleri olan Nurhak ve Ekinözü vardır. Elbistan'ın doğu sınırında sadece Malatya ili bulunurken batı sınırında Afşin ve Göksun ilçeleri bulunur.
Elbistan ilçesinin yaklaşık olarak 70 tane köyü vardır. Nitekim ilçenin nüfusu köyler dahil edilmediğinde yaklaşık olarak 100 binlere düşerken köyleriyle birlikte 150 bin civarını bulur. Kale, Karahöyük, Battalgazi, Kümbet, Orhangazi, Pınarbaşı, Ceyhan, Kızılcaoba, Yeşilyurt ve Köprübaşı gibi köy ya da mahalleler ilçenin önemli idari yapıları arasında sayılabilir.
Elbistan'ın doğusu yalnızca Malatya'dan ibarettir. Nitekim ilçe mesafe bakımından da Malatya'ya Kahramanmaraş'tan daha yakındır. Elbistan Malatya arası, şehir ve ilçe merkezleri esas alındığında yaklaşık olarak 120 km'dir.
Elbistan ilçesinin en yakın olduğu şehir merkezi Malatya'dır. Bağlı olduğu Kahramanmaraş ise bu bakımdan ikinci sıradadır. Şehir ve ilçe merkezleri esas alındığında Elbistan ve Maraş arası 160 kilometredir. Nitekim ilçenin Adıyaman şehir merkezine olan mesafesi de yaklaşık olarak aynıdır. Bunlara ek olarak Elbistan, Kayseri şehir merkezine 220, Sivas şehir merkezine 230, Adana'ya ise 280 kilometre uzaklıktadır.
Ülkemizin en büyük ilçelerinden biri olan Elbistan, aynı zamanda son derece eski ve tarihi bir yerleşim yeridir. Bu doğrultuda, bölgede çok sayıda tarihi ve doğal güzelliğin bulunduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla Elbistan'a gittiğiniz takdirde gezmeyi düşünebileceğiniz birçok yer vardır. Bu yerlerden bazılarını sizler için derledik:
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