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Elbistan nerede? Gezilecek yerler nelerdir? Elbistan ile Malatya ve Maraş arası kaç km?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 18:11 | Son Güncelleme:
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Elbistan nerede? Gezilecek yerler nelerdir? Elbistan ile Malatya ve Maraş arası kaç km?

İçindekiler

  • Elbistan Nerede?
  • Elbistan Köyleri Nelerdir?
  • Elbistan Malatya Arası Kaç Km?
  • Elbistan Maraş Arası Kaç Km?
  • Elbistan Gezilecek Yerler Nelerdir?

Son derece köklü bir tarihi olan Elbistan, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği bir noktada yer alır. Kahramanmaraş'ın bir ilçesi olan Elbistan, yaklaşık iki buçuk kilometrelik bir alana yayılır. İçerisinde bulunan Ceyhan Nehri'nin yanı sıra pek çok tarihi ve doğal güzelliğiyle de ünlü olan Elbistan nerede, burada gezilecek yerler nelerdir?

Son yapılan nüfus sayımlarına göre yaklaşık 150 bin kişiye ev sahipliği yapan Elbistan, ülkemizin önemli ilçeleri arasındadır. Kahramanmaraş'ın 10 ilçesinden biri olan bölge, aynı zamanda son derece eski ve tarihi bir yerleşkedir. Dolayısıyla ilçenin gezilebilecek pek çok tarihi ve doğal güzelliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yazımızın devamını inceleyerek "Elbistan nerede? Gezilecek yerler nelerdir? Elbistan ile Malatya ve Maraş arası kaç km?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Elbistan Nerede?

Elbistan, idari olarak Kahramanmaraş'a bağlı 10 ilçeden biridir. Akdeniz Bölgesi ile Doğu ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği bir noktada bulunan ilçe, Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde kabul edilir. Matematik konumu itibarı ile 38. kuzey paraleli ve 37. doğu paralelindedir. İlçenin kuzeyinde Malatya'ya bağlı Darende ve Gürün ilçeleri bulunur. En kuzey noktasında ise ilçe Sivas'la komşudur. Güneyinde Kahramanmaraş'ın ilçeleri olan Nurhak ve Ekinözü vardır. Elbistan'ın doğu sınırında sadece Malatya ili bulunurken batı sınırında Afşin ve Göksun ilçeleri bulunur.

Elbistan Köyleri Nelerdir?

Elbistan ilçesinin yaklaşık olarak 70 tane köyü vardır. Nitekim ilçenin nüfusu köyler dahil edilmediğinde yaklaşık olarak 100 binlere düşerken köyleriyle birlikte 150 bin civarını bulur. Kale, Karahöyük, Battalgazi, Kümbet, Orhangazi, Pınarbaşı, Ceyhan, Kızılcaoba, Yeşilyurt ve Köprübaşı gibi köy ya da mahalleler ilçenin önemli idari yapıları arasında sayılabilir.

Elbistan Malatya Arası Kaç Km?

Elbistan'ın doğusu yalnızca Malatya'dan ibarettir. Nitekim ilçe mesafe bakımından da Malatya'ya Kahramanmaraş'tan daha yakındır. Elbistan Malatya arası, şehir ve ilçe merkezleri esas alındığında yaklaşık olarak 120 km'dir.

Elbistan Maraş Arası Kaç Km?

Elbistan ilçesinin en yakın olduğu şehir merkezi Malatya'dır. Bağlı olduğu Kahramanmaraş ise bu bakımdan ikinci sıradadır. Şehir ve ilçe merkezleri esas alındığında Elbistan ve Maraş arası 160 kilometredir. Nitekim ilçenin Adıyaman şehir merkezine olan mesafesi de yaklaşık olarak aynıdır. Bunlara ek olarak Elbistan, Kayseri şehir merkezine 220, Sivas şehir merkezine 230, Adana'ya ise 280 kilometre uzaklıktadır.

Elbistan Gezilecek Yerler Nelerdir?

Ülkemizin en büyük ilçelerinden biri olan Elbistan, aynı zamanda son derece eski ve tarihi bir yerleşim yeridir. Bu doğrultuda, bölgede çok sayıda tarihi ve doğal güzelliğin bulunduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla Elbistan'a gittiğiniz takdirde gezmeyi düşünebileceğiniz birçok yer vardır. Bu yerlerden bazılarını sizler için derledik:

  • Ulu Cami, Elbistan'ın en eski yapılarından biridir. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından yapılan cami yaklaşık olarak 300 yıl sonra tadilattan geçmiştir. Kesme taş mermer ve tuğla kullanılarak inşa edilen caminin bölgedeki az sayıda Osmanlı yapılarından biri olduğu söylenebilir.
  • Çarşı Camii ya da Cami-i Atik ismiyle anılan ve Ulu Cami'ye benzer bir biçimde 16. yüzyıla tarihlendirilen yapı, Elbistan'ın görülmesi gereken yerleri arasındadır. Tıpkı Ulu Cami gibi 19. yüzyılda tadilattan geçen cami, halihazırda ibadete açıktır.
  • Elbistan'ın en meşhur yapılarından biri de Kale köyü içerisinde bulunan Kız Kalesidir. Konum itibarı ile 150 metre yüksekte, bir tepe üzerinde yer alan kalenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığına dair bilgi yoktur. Kız Kalesinden bugüne iki burcun yanı sıra bazı kalıntılardan başka bir şey ulaşmamıştır.
  • Himmet Baba Camii de Elbistan'ın meşhur yerlerinden biridir. İlçe merkezinde yer alan yapının tarihi, 700 yıl önceye dayanır. Selçuklu mimarisi olan yapı, Himmet Baba adında halk tarafından sevilen bir zatın türbesini de ihtiva eder.
  • Pek çok arkeolojik kazının da gerçekleştirildiği Karahöyük, ilçenin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Roma ve Hitit dönemine ait kalıntı ve eserlerin bulunduğu yapı, ülkemizin kültür turizmi açısından önemli noktalarındandır. Karacahöyük, ilçe merkezinden 13 kilometre uzakta bulunan ve tarihi yapıyla aynı adı taşıyan bir köyde yer alır.
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