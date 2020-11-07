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Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu

07.11.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu

'İyi Günde Kötü Günde' adlı dizide istediği başarıyı yakalayamayan Elçin Sangu'nun yeni projesinin detayları belli oldu. Güzel oyuncu, '9 Kere Leyla' filmiyle Netflix’te boy gösterecek. Elçin Sangu (Nergis), filmde zengin iş insanı Adem (Haluk Bilginer) ile aşk yaşıyor.

Elçin Sangu, ekran macerası kısa süren İyi Günde Kötü Günde dizisinin ardından Netflix’te yayınlanacak olan Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla adlı filmde boy gösterecek.

Elçin Sangu, Star TV ekranlarında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Ozan Dolunay ve Yasemin Allen ile başrolde yer almıştı. Dizinin 6. bölümüyle final yapması nedeniyle üzüntü yaşayan Sangu, kanalın dizinin arkasında durmadığından yakınmıştı.

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Elçin Sangu, Netflix’te gösterilecek olan Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla filminde boy gösterecek. Elçin Sangu filmde usta oyuncular Demet Akbağ ve Haluk Bilginer’le başrolleri paylaşıyor. Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un da kadrosunda yer aldığı film 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix’te olacak.

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