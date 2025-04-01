Ünlü futbolcu ile aşk yaşıyor! Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı bir de Instagram da görün! Cesur pozları gündemde

Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Hazal Çağlar şimdi de sosyal medyadaki iddialı pozları ve özel hayatıyla gündemde.

Çağlar, Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın ile bir süredir aşk yaşıyor. Sevgilisi ile çekinmeden paylaşım yapan ünlü ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Hazal Çağlar'ın Instagram hesabında cesur pozları da çok beğenildi. Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Maşallah sana', 'Özel bir güzelliğin var' gibi yorumlar yapıldı.

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.

No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar akabinde ise Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Hazal, ilk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı.