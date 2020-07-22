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Elçin Sangu yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin setinden paylaştı! İyi Günde Kötü Günde'nin çekimleri başladı

DİZİ HABERLERİ  | 22.07.2020 02:26 | Son Güncelleme

Elçin Sangu yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde ile ekranlara dönüyor. Kiralık Aşk dizisiyle ünlenen Elçin Sangu, çekimleri başlayan İyi Günde Kötü Günde'nin setinden ilk kareyi paylaştı. O3 Medya imzalı dizide Elçin Sangu'ya başrollerde Ozan Dolunay ve Yasemin Allen eşlik edecek. İşte Elçin Sangu'nun yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde oyuncuları ve konusu.

Elçin Sangu yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde'nin setinden paylaştı! İyi Günde Kötü Günde'nin çekimleri başladı

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Çarpışma dizisinde rol alan ünlü oyuncu Elçin Sangu, Star TV'de yayınlanacak olan İyi Günde Kötü Günde dizisiyle hayranlarıyla buluşacak. Eylül ayında yayınlanacak olan dizinin çekimleri de başladı. Elçin Sangu ise ilk set gününden çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Elçin Sangu paylaşımına, "İçimizdeki kelebekler uçuşarak başladık" notunu yazdı.

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Yönetmenliğini Barış Erçetin’nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in birlikte kaleme aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi farklı senaryosuyla dikkat çekecek.

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Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.

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İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

İyi Günde Kötü Günde, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’nın hikayesi renkli bir anlatımla ekrana taşıyacak.

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