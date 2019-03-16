Electronic Arts araştırmasına göre oyuncular 'kapsayıcı' oyunlar istiyor

2252 katılımcıyla yapılan anket çalışmalarına göre oyuncuların yüzde 56'sı daha 'kapsayıcı' oyunlar yapılmasını önemli buluyor. Oyuncuların yüzde 31'i bu konuda nötr kalırken yüzde 13'ü ise bu durumu önemsiz olarak görüyor.
Oyuncuların yüzde 45'i, karakter yaratma aşamasında geniş seçenekler tanıyarak kapsayıcı davranan oyunları oynamaya daha yatkın olduğunu söylüyor. Burada kapsayıcılıktan kasıt ise farklı kültür, cinsel yönelim, etnisite vb. şeyler.
İlgilenenler Jenny Shi'nin yönettiği araştırmanın ayrıntılarına buradan göz atabilirler.
[]http://fragtist.com/haber/ea-ninja-apex-legends-oynamasi-icin-1-milyon-dolar-odemis-olabilir/)
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