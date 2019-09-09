Elektrik direğinde mahsur kalan hindiyi itfaiye kurtardı

Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir hindi, yaklaşık 10 metrelik elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı. Hindinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
NASIL ÇIKTIĞI MERAK EDİLİYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hindinin elektirik akımına kapılmadan kurtarılmasını sağladı. Ancak hindinin oraya nasıl çıktığı ise merak konusu oldu.
Kaynak: DHA
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