Mynet Trend

Elektrik direğinde mahsur kalan hindiyi itfaiye kurtardı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 09.09.2019 07:45 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde mahsur kalan hindiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Elektrik direğinde mahsur kalan hindiyi itfaiye kurtardı

Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir hindi, yaklaşık 10 metrelik elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı. Hindinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

NASIL ÇIKTIĞI MERAK EDİLİYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hindinin elektirik akımına kapılmadan kurtarılmasını sağladı. Ancak hindinin oraya nasıl çıktığı ise merak konusu oldu.

Kaynak: DHA

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
İspanya değil, Muğla! İlginç görüntülerİspanya değil, Muğla! İlginç görüntüler
Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadıKorkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hindi elektrik direği

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurtlar Vadisi'nde flaş gelişme! İşte yeni kanalı

Kurtlar Vadisi'nde flaş gelişme! İşte yeni kanalı

Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

13 yaşındaki minik futbolcu hayatını kaybetti

13 yaşındaki minik futbolcu hayatını kaybetti

Burcu'ya acı veda! Gözyaşları sel oldu

Burcu'ya acı veda! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya değil, Muğla! İlginç görüntüler

İspanya değil, Muğla! İlginç görüntüler

Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

8 aylık bebekten çok acı haber! Yatağında ölü bulundu

8 aylık bebekten çok acı haber!

'Hamile hırsızlar' operasyonu! Vurgun yaptılar

'Hamile hırsızlar' operasyonu! Vurgun yaptılar

Serinlemek için deniz girmişlerdi! Acı bekleyiş

Serinlemek için deniz girmişlerdi! Acı bekleyiş

İstanbul'da okula dönüş yoğunluğu! 3 kilometrelik kuyruk oluşturdular

Otogarda okula dönüş yoğunluğu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.