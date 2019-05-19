Elektrik direğini gören bir daha bakıyor! Karadeniz usulü çözüm

İlçenin devlet hastanesi arka tarafında yer alan yolda bulunan direğe araba çarpması sonucu devrilmesine ramak kalan ekipler çelik halat yardımı ile direği yakınında bulunan bir ağaca bağladılar.
BİR HAFTDA İKİ KEZ ARABA ÇARPTI
Konuyla ilgili olarak konuşan esnaf Fahrettin Taşkın, "10 gün önce bir araba çarptı, ondan bir hafta geçtikten sonra ikinci bir araba çarptı. Direk düşmek üzereydi yetkilileri aradık zorla geldiler, şimdide görüyorsunuz nasıl bir çözüm bulduklarını, bizlere herhangi bir şey söylenmedi yapılacak mı yapılmayacak mı diye... Yapılmasını bekliyoruz ” dedi.
(İHA)
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