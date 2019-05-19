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Elektrik direğini gören bir daha bakıyor! Karadeniz usulü çözüm

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde yol ortasında bulunan elektrik direğinin devrilmemesi için yapılan uygulama görenlerin dikkatini çekiyor.

Elektrik direğini gören bir daha bakıyor! Karadeniz usulü çözüm

İlçenin devlet hastanesi arka tarafında yer alan yolda bulunan direğe araba çarpması sonucu devrilmesine ramak kalan ekipler çelik halat yardımı ile direği yakınında bulunan bir ağaca bağladılar.

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BİR HAFTDA İKİ KEZ ARABA ÇARPTI

Konuyla ilgili olarak konuşan esnaf Fahrettin Taşkın, "10 gün önce bir araba çarptı, ondan bir hafta geçtikten sonra ikinci bir araba çarptı. Direk düşmek üzereydi yetkilileri aradık zorla geldiler, şimdide görüyorsunuz nasıl bir çözüm bulduklarını, bizlere herhangi bir şey söylenmedi yapılacak mı yapılmayacak mı diye... Yapılmasını bekliyoruz ” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
elektrik direği Karadeniz Trabzon

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