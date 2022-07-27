Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları 2022! Bütün üniversitelerin elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi!

Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün, üniversite sınavı tercih sürecinin ilk günü. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen pek çok aday arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları kaç 2022? Ayrıntılar haberimizde...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|390
|519.10901
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|45
|797
|509.87017
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|1047
|505.32347
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|195 + 5
|2505
|488.87035
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|3088
|484.20309
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|3784
|479.46809
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|35
|3885
|478.87051
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|5430
|471.06212
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|11657
|450.7559
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|13
|14004
|445.36605
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80
|14346
|444.60791
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Almanca) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|17047
|438.99031
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|19688
|434.07157
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|19850
|433.79037
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|25238
|424.97231
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|26758
|422.53543
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|32186
|414.61287
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|32817
|413.6939
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|33180
|413.18731
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|35229
|410.36162
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|37729
|407.18464
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|38538
|406.13877
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|42641
|401.04849
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|43375
|400.18061
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|45295
|397.8947
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|46575
|396.3925
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Almanca) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|47832
|394.87041
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|49799
|392.44063
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|51529
|390.44175
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|51766
|390.11539
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|53572
|388.056
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|53586
|388.03924
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|53794
|387.8109
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|54079
|387.49013
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|56 + 2
|54545
|386.94883
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|4
|55317
|386.1063
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|57174
|384.07848
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|57996
|383.21737
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|58073
|383.1216
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|59739
|381.26492
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|72 + 2
|62335
|378.53441
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|65735
|374.98047
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|65756
|374.95289
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|65841
|374.85199
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|11
|66867
|373.77946
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|67355
|373.32162
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|67461
|373.18725
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|71
|68239
|372.41028
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|1
|68538
|372.14949
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|69247
|371.40392
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|69836
|370.79065
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|71760
|368.88768
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|73320
|367.33928
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|73611
|367.06427
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|75349
|365.35325
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|76012
|364.68856
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|76034
|364.67123
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|77124
|363.64027
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|78688
|362.13228
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|79152
|361.66609
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|79195
|361.62787
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|79799
|361.04344
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|80749
|360.10724
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|81850
|359.05382
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|85442
|355.74101
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|86360
|354.9221
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|89297
|352.3066
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|95135
|347.22505
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|12
|96851
|345.8276
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|98673
|344.31614
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|100865
|342.49472
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|103526
|340.25266
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|103980
|339.86315
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|104094
|339.78215
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|104544
|339.39723
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|107429
|337.04613
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|45
|107680
|336.84627
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|108480
|336.23657
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|110535
|334.56873
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|114729
|331.30899
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|115557
|330.66201
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|116097
|330.25987
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|124355
|324.29579
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|75 + 2
|126802
|322.58086
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|76
|128442
|321.43225
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|128627
|321.30152
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|130574
|319.99563
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|131135
|319.64722
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|132229
|318.89514
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|133844
|317.77789
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|135383
|316.78217
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|48
|136797
|315.83661
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|138779
|314.55799
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|139661
|313.98143
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14 + 1
|140781
|313.27183
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|144506
|310.99863
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|56 + 2
|149841
|307.7767
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|42
|151029
|307.0682
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|151298
|306.93274
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|56 + 2
|153383
|305.71142
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|153596
|305.59957
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|155668
|304.43665
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|18 + 1
|156938
|303.72606
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|158920
|302.58109
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|160549
|301.63166
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|164576
|299.43404
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|31
|166708
|298.30564
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|172362
|295.35945
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|172847
|295.09439
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|176539
|293.21843
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|181553
|290.73041
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|183160
|289.95115
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|85 + 3
|183903
|289.57764
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|185624
|288.75454
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65
|186387
|288.38087
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|190205
|286.58993
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|190426
|286.49042
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|56 + 2
|192579
|285.50698
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|192774
|285.42003
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|194009
|284.86598
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|75 + 2
|195653
|284.15715
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|196773
|283.67409
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|196908
|283.61982
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|23
|201011
|281.77632
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|21
|202278
|281.2174
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|206277
|279.49266
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|207749
|278.90474
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|56 + 2
|211630
|277.28853
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|211985
|277.14885
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|212145
|277.08113
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|215159
|275.85486
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|216731
|275.22398
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|217071
|275.09257
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|224037
|272.28863
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|9
|231099
|269.5575
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|231334
|269.47531
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|233119
|268.82011
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|26
|234572
|268.264
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|236964
|267.37796
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|237389
|267.22301
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|243350
|265.16006
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|246157
|264.17218
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|75 + 2
|248766
|263.27176
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|248844
|263.24445
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|251349
|262.41266
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14 + 1
|251719
|262.29092
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|254424
|261.41021
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|256587
|260.69857
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|257768
|260.31471
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|261091
|259.25666
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|2
|261293
|259.19149
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|261310
|259.1849
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|266898
|257.44116
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|269015
|256.77233
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|269385
|256.65544
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|269757
|256.53445
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|273755
|255.33717
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|63
|273933
|255.28639
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|277212
|254.283
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|277689
|254.13896
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|281706
|252.95449
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|59
|283385
|252.4698
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|285057
|251.98013
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|65 + 2
|285487
|251.85724
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14 + 1
|286208
|251.65968
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14 + 1
|291574
|250.14898
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|294601
|249.32661
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|294636
|249.31711
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|294716
|249.29408
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|38
|298412
|248.27006
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|298722
|248.18394
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|299612
|247.94982
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14 + 1
|299878
|247.87905
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|14
|-
|-
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|-
|-
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|-
|-
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|48
|-
|-
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|44
|-
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90
|-
|-
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|-
|-
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|-
|-
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|-
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|10
|-
|-
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|-
|-
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15
|-
|-
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|-
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|32
|-
|-
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|-
|-
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|27
|-
|-
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|45
|-
|-
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|62
|-
|-
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|37
|-
|-
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|-
|-
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|33
|-
|-
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|17
|-
|-
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|33
|-
|-
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|-
|-
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|-
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|37
|-
|-
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60
|-
|-
Okuyucu Yorumları 0 yorum