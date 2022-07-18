EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 390 519.10901
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 45 797 509.87017
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 1047 505.32347
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 195 + 5 2505 488.87035
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 3088 484.20309
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 3784 479.46809
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 35 3885 478.87051
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 14 5430 471.06212
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 11657 450.7559
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 13 14004 445.36605
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 80 14346 444.60791
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Almanca) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 17047 438.99031
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 19688 434.07157
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 19850 433.79037
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 25238 424.97231
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 26758 422.53543
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 32186 414.61287
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 32817 413.6939
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 33180 413.18731
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 35229 410.36162
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 37729 407.18464
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 38538 406.13877
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 42641 401.04849
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 43375 400.18061
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 45295 397.8947
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 46575 396.3925
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Almanca) (4 Yıllık) SAY 2021 10 47832 394.87041
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 49799 392.44063
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 51529 390.44175
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 40 51766 390.11539
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 53572 388.056
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 53586 388.03924
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 12 53794 387.8109
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 54079 387.49013
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 56 + 2 54545 386.94883
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 4 55317 386.1063
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 57174 384.07848
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 57996 383.21737
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 58073 383.1216
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 59739 381.26492
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 72 + 2 62335 378.53441
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 65735 374.98047
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 65756 374.95289
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 65841 374.85199
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 11 66867 373.77946
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 67355 373.32162
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 67461 373.18725
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 71 68239 372.41028
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 1 68538 372.14949
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 69247 371.40392
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 69836 370.79065
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 71760 368.88768
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 73320 367.33928
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 73611 367.06427
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 75349 365.35325
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 76012 364.68856
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 76034 364.67123
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 77124 363.64027
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 78688 362.13228
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 79152 361.66609
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 79195 361.62787
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 79799 361.04344
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 80749 360.10724
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 20 81850 359.05382
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 85442 355.74101
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 86360 354.9221
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 89297 352.3066
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 95135 347.22505
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 12 96851 345.8276
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 98673 344.31614
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 100865 342.49472
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 103526 340.25266
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 103980 339.86315
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 104094 339.78215
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 104544 339.39723
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 107429 337.04613
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 45 107680 336.84627
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 108480 336.23657
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 110535 334.56873
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 114729 331.30899
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 8 115557 330.66201
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 116097 330.25987
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 124355 324.29579
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 75 + 2 126802 322.58086
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 76 128442 321.43225
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 128627 321.30152
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 130574 319.99563
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 131135 319.64722
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 132229 318.89514
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 133844 317.77789
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 8 135383 316.78217
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 48 136797 315.83661
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 138779 314.55799
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 139661 313.98143
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 14 + 1 140781 313.27183
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 144506 310.99863
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 56 + 2 149841 307.7767
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 42 151029 307.0682
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 70 151298 306.93274
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 56 + 2 153383 305.71142
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 153596 305.59957
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 155668 304.43665
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 18 + 1 156938 303.72606
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 158920 302.58109
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 9 160549 301.63166
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 164576 299.43404
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 31 166708 298.30564
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 172362 295.35945
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 172847 295.09439
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 176539 293.21843
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 181553 290.73041
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 183160 289.95115
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 85 + 3 183903 289.57764
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 185624 288.75454
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 65 186387 288.38087
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 15 190205 286.58993
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 190426 286.49042
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 56 + 2 192579 285.50698
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 40 192774 285.42003
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 194009 284.86598
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 75 + 2 195653 284.15715
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 196773 283.67409
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 196908 283.61982
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 23 201011 281.77632
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 21 202278 281.2174
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 206277 279.49266
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 50 207749 278.90474
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 56 + 2 211630 277.28853
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 211985 277.14885
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 212145 277.08113
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 215159 275.85486
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 216731 275.22398
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 6 217071 275.09257
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 224037 272.28863
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 9 231099 269.5575
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 231334 269.47531
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 233119 268.82011
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 26 234572 268.264
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 236964 267.37796
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 237389 267.22301
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 243350 265.16006
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 246157 264.17218
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 75 + 2 248766 263.27176
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 248844 263.24445
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 251349 262.41266
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 14 + 1 251719 262.29092
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 254424 261.41021
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 256587 260.69857
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 257768 260.31471
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 261091 259.25666
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 2 261293 259.19149
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 10 261310 259.1849
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 266898 257.44116
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 269015 256.77233
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 269385 256.65544
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 50 269757 256.53445
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 273755 255.33717
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 63 273933 255.28639
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 277212 254.283
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 277689 254.13896
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 281706 252.95449
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 59 283385 252.4698
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 30 285057 251.98013
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 65 + 2 285487 251.85724
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 14 + 1 286208 251.65968
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 14 + 1 291574 250.14898
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 294601 249.32661
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 294636 249.31711
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 294716 249.29408
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 38 298412 248.27006
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 298722 248.18394
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 299612 247.94982
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 14 + 1 299878 247.87905
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAY 2021 14 - -
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 - -
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 48 - -
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 44 - -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 90 - -
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 8 - -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 10 - -
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 - -
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 15 - -
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 - -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 32 - -
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 27 - -
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 45 - -
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 62 - -
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 37 - -
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 5 - -
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 33 - -
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 17 - -
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 33 - -
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 7 - -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 - -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 37 - -
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) (4 Yıllık) SAY 2021 60 - -
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonların gözü orada! O bölümler...Milyonların gözü orada! O bölümler...
YKS sınav sonuçları açıklandı mı?YKS sınav sonuçları açıklandı mı?
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM elektrik elektronik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği sıralama elektrik elektronik mühendisliği taban puanları yks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Milyonların gözü orada! O bölümler...

Milyonların gözü orada! O bölümler...

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

YKS 2022 kaç puanla, hangi üniversiteye girerim?

YKS 2022 kaç puanla, hangi üniversiteye girerim?

İlginizi Çekebilir

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.