Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar gündemden düşmüyor. Sosyal medyada konuya dair sık sık paylaşımlar yapılırken Gülse Birsel de zamlara dair sessiz kalmadı. Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel de Instagram hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaştı.

2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düştü.

Gülse Birsel gelen yorumlardan sonra bir paylaşım daha yaparak "Coin madenciliği yapmıyorum. Ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor orada bir elektrikli ısıtıcı var şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine..." dedi.





