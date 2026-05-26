Elektrik faturasını sessizce kabartıyor! En çok tüketen cihaz şaşırttı

Elektrik faturasını en çok artıran cihazın buzdolabı ya da çamaşır makinesi olduğu sanılıyor ama gerçek bambaşka çıktı. Uzmanlara göre evlerde fark edilmeden en fazla elektrik harcayan cihazlardan biri gün boyu çalışan su ısıtıcıları ve termosifonlar. Üstelik yıllık tüketimde birçok beyaz eşyayı geride bırakabiliyor.

Gökçen Kökden

Evde kullanılan birçok elektronik ürün enerji tüketse de bazı cihazlar diğerlerine göre açık ara daha fazla elektrik harcıyor. İşte elektrik faturalarını yükselten o cihazlar ve tasarruf için dikkat edilmesi gerekenler…

Evlerde günün 24 saati çalışan buzdolapları, elektrik tüketiminin en büyük kaynaklarından biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre bir buzdolabı modeline göre yılda yaklaşık 200 ila 500 kW arası enerji tüketebiliyor.

Derin dondurucular da benzer şekilde yüksek enerji harcıyor. Özellikle düzenli buz çözme işlemi yapılmayan cihazlarda tüketim daha da yükseliyor.

Araştırmalara göre yalnızca 3 milimetrelik buz tabakası bile enerji tüketimini yaklaşık yüzde 30 artırabiliyor.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR FATURAYI İKİYE KATLIYOR

Kış aylarında sık kullanılan elektrikli ısıtıcılar ise evlerde en fazla enerji tüketen cihazlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre elektrikli ısıtıcıların yıllık ortalama tüketimi yaklaşık 3.800 kWh seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu rakam birçok beyaz eşyanın toplam tüketiminden bile daha yüksek olabiliyor.

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ SANDIĞINIZDAN FAZLA YAKIYOR

Kurutma makineleri de yüksek elektrik harcayan cihazlar arasında gösteriliyor. Yıllık ortalama tüketimleri yaklaşık 350 kWh seviyesinde. Uzmanlar mümkün olduğunda doğal kurutma yöntemlerinin tercih edilmesini öneriyor. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde “eko modu” fark yaratıyor. Çamaşır makineleri yılda ortalama 191 kWh, bulaşık makineleri ise yaklaşık 240 kWh enerji tüketebiliyor.

Uzmanlara göre çamaşırları 40 derece yerine 30 derecede yıkamak, bulaşık makinesinde ECO programını kullanmak, elektrik tüketimini ciddi oranda azaltabiliyor.

KÜÇÜK CİHAZLAR DA FATURAYI ŞİŞİRİYOR

Tek başına düşük enerji harcıyor gibi görünen bazı cihazlar da sürekli kullanım nedeniyle faturaya büyük etki edebiliyor.

Bunlar arasında:

internet modemleri,
fırınlar,
ocaklar,
mikrodalgalar,
kettle,
kahve makineleri
ve elektrikli süpürgeler yer alıyor.

Özellikle gün boyu açık bırakılan modemlerin yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 165 kWh seviyesine ulaşabildiği belirtiliyor.

FATURA TASARRUFU İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN

Uzmanlara göre küçük alışkanlık değişiklikleri bile ciddi tasarruf sağlayabiliyor. Öneriler arasında kullanılmayan cihazların fişten çekilmesi, anahtarlı priz kullanılması, ECO modlarının tercih edilmesi, eski beyaz eşyaların enerji verimli modellerle değiştirilmesi, cihazların düzenli bakımının yapılması
yer alıyor. Ayrıca yeni nesil A+++ enerji sınıfı cihazların uzun vadede elektrik faturalarını ciddi şekilde düşürebildiği belirtiliyor.

