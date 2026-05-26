Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Vizesiz ülkelere bir yenisi daha eklendi: Tamamen ücretsiz!

Sri Lanka, Türk vatandaşlarından alınan 50 dolarlık elektronik seyahat izni ücretini kaldırdı. 25 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren kararla birlikte Türk vatandaşlarının kolay giriş yapabildiği ülke sayısı 100’ü geçti.

Vizesiz ülkelere bir yenisi daha eklendi: Tamamen ücretsiz!

Türk vatandaşlarının uluslararası seyahatlerinde yeni bir kolaylık daha devreye girdi. Güney Asya’nın önemli turizm destinasyonlarından Sri Lanka, Türkiye’den seyahat edecek ziyaretçiler için uyguladığı ücretli ETA sistemini ücretsiz hale getirdi.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Sri Lanka yönetimi, Türk vatandaşlarından talep edilen 50 dolarlık Elektronik Seyahat İzni ücretini 25 Mayıs 2026 itibarıyla kaldırdı. Kararın, turizm gelirlerini artırmak ve ülkeye gelen ziyaretçi sayısını yükseltmek amacıyla alındığı belirtildi.

Vizesiz ülkelere bir yenisi daha eklendi: Tamamen ücretsiz! 1

Yetkililer ayrıca uygulamanın havalimanlarındaki bürokratik işlemleri hızlandırmayı ve uluslararası seyahat süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz, kapıda vize, e-vize veya yalnızca yeni nesil kimlik kartıyla giriş yapabildiği ülke sayısının 100’ü aştığı belirtildi.

Türk vatandaşları; Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ gibi Balkan ülkelerine pasaportla vizesiz seyahat edebilirken, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ise yalnızca kimlik kartıyla giriş yapabiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Ayrıca Brezilya, Arjantin ve Şili gibi Güney Amerika ülkeleriyle birlikte Japonya, Güney Kore, Tayland ve Malezya da Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Vizesiz ülkelere bir yenisi daha eklendi: Tamamen ücretsiz! 2

Uluslararası seyahat uzmanları, gelişmekte olan ülkelerin turizm gelirlerini artırmak amacıyla son dönemde benzer teşvik politikalarına yöneldiğini belirtiyor. Tayland ve Malezya’nın ardından Sri Lanka’nın da benzer bir adım atmasının, Asya turizm pazarındaki rekabeti artırdığı değerlendiriliyor.

Vize muafiyetine rağmen sınır kontrollerinde dönüş bileti, otel rezervasyonu ve maddi yeterlilik belgelerinin talep edilebilme ihtimaline karşı seyahat öncesinde resmi kaynakların kontrol edilmesi gerekiyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadece 3 gün yaşıyor, fotoğrafını çekene şans getiriyor!Sadece 3 gün yaşıyor, fotoğrafını çekene şans getiriyor!
En mutlu insanların her gün yaptığı alışkanlıkEn mutlu insanların her gün yaptığı alışkanlık

Anahtar Kelimeler:
Vize Sri Lanka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.