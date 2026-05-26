Vizesiz ülkelere bir yenisi daha eklendi: Tamamen ücretsiz!

Türk vatandaşlarının uluslararası seyahatlerinde yeni bir kolaylık daha devreye girdi. Güney Asya’nın önemli turizm destinasyonlarından Sri Lanka, Türkiye’den seyahat edecek ziyaretçiler için uyguladığı ücretli ETA sistemini ücretsiz hale getirdi.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Sri Lanka yönetimi, Türk vatandaşlarından talep edilen 50 dolarlık Elektronik Seyahat İzni ücretini 25 Mayıs 2026 itibarıyla kaldırdı. Kararın, turizm gelirlerini artırmak ve ülkeye gelen ziyaretçi sayısını yükseltmek amacıyla alındığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca uygulamanın havalimanlarındaki bürokratik işlemleri hızlandırmayı ve uluslararası seyahat süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının vizesiz, kapıda vize, e-vize veya yalnızca yeni nesil kimlik kartıyla giriş yapabildiği ülke sayısının 100’ü aştığı belirtildi.

Türk vatandaşları; Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ gibi Balkan ülkelerine pasaportla vizesiz seyahat edebilirken, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ise yalnızca kimlik kartıyla giriş yapabiliyor.

Ayrıca Brezilya, Arjantin ve Şili gibi Güney Amerika ülkeleriyle birlikte Japonya, Güney Kore, Tayland ve Malezya da Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Uluslararası seyahat uzmanları, gelişmekte olan ülkelerin turizm gelirlerini artırmak amacıyla son dönemde benzer teşvik politikalarına yöneldiğini belirtiyor. Tayland ve Malezya’nın ardından Sri Lanka’nın da benzer bir adım atmasının, Asya turizm pazarındaki rekabeti artırdığı değerlendiriliyor.

Vize muafiyetine rağmen sınır kontrollerinde dönüş bileti, otel rezervasyonu ve maddi yeterlilik belgelerinin talep edilebilme ihtimaline karşı seyahat öncesinde resmi kaynakların kontrol edilmesi gerekiyor.