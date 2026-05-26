Sadece 3 gün yaşıyor, fotoğrafını çekene şans getiriyor! Dünyanın en nadir çiçeği

Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan Dianchi Gölü kıyısındaki Dounan ve Laoyuhe sulak alanlarında, dünyada eşine çok nadir rastlanan bir olay yaşandı. Botanik dünyasında "Wanvisa" olarak bilinen ödüllü ve gizemli su nilüferi uyandı. Bu çiçeği diğer tüm bitkilerden ayıran özelliği ise büyüleyici genetik mutasyonu. Çiçek, adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi tam ortadan kusursuz bir çizgiyle ikiye ayrılıyor; bir yarısı parlak pembe-kırmızı, diğer yarısı ise göz alıcı bir şafak sarısı renginde açıyor.

SADECE 72 SAAT SÜREN GİZEMLİ NÖBET

Bu görsel şölenin arkasında zamana karşı amansız bir yarış saklı. Dünyanın en özel su nilüferi olan Wanvisa, suyun altından çıkıp yapraklarını açtıktan sonra sadece 3 ila 5 gün arasında hayatta kalabiliyor. Üstelik her gün sadece sabah saatlerinde yüzünü gösterip, öğleden sonra derin bir uykuya dalar gibi yapraklarını kapatıyor. Bu kısa süreli mucizeye tanıklık etmek isteyen binlerce doğa fotoğrafçısı ve turist, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bataklıkların etrafında uzun kuyruklar oluşturuyor.

"FOTOĞRAFINI ÇEKENİN HAYATI DEĞİŞİYOR"

Bölge halkı arasında yüzlerce yıldır kulaktan kulağa yayılan bir inanış ise olayın merak boyutunu iyice artırıyor. Yerel efsanelere göre, bu çift renkli kutsal nilüferin tamamen açtığı anı çıplak gözle gören ve o anı fotoğraflayarak yanında taşıyan kişilerin hayatı boyunca bir daha hiç darlık çekmeyeceğine, büyük bir zenginlik ve şans elde edeceğine inanılıyor. Bu mistik inanış nedeniyle parklar, sadece doğaseverlerin değil, hayatında şans arayan yüz binlerce insanın da istilasına uğramış durumda.

LABORATUVARDA BİLE TAKLİT EDİLEMİYOR

Botanik uzmanları, bitkinin bu çift renkli yapısının tamamen öngörülemez bir hücre bölünmesi ve pigment mutasyonundan kaynaklandığını belirtiyor. Aynı kökten çıkan diğer çiçekler tamamen düz renk açabilirken, hangi çiçeğin bu şekilde iki renkli açacağını önceden tahmin etmek neredeyse imkansız. Laboratuvar ortamında bile birebir taklit edilemeyen bu doğa harikası, her yıl sadece belirli aylarda Kunming sulak alanlarında şanslı ziyaretçilerin karşısına çıkıyor.