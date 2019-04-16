Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı

Erzurum'da bir evde oyun oynamak isteyen fare elektrik kablosunu kemirince kablonun kısa devre yapmasıyla birlikte elektriğe çarpıldı.
Bir evin odasına giren fare derginin altında bulunan uzatma kablosunu kemirince bir anda elektrik akımına kapıldı. Bu anlar ise ev sahibinin kamerasına yansıdı. Elektriğe çarpılan farede ciddi bir sorun görülmezken daha sonra odadan dışarı çıktı. (İHA)
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