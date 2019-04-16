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Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2019 14:50 | Son Güncelleme

Elektrik kablosunu kemiren fare akıma kapıldı. Erzurum'da yaşandığı belirtilen olayda farenin o anları amatör kameraya yansıdı.

Erzurum'da bir evde oyun oynamak isteyen fare elektrik kablosunu kemirince kablonun kısa devre yapmasıyla birlikte elektriğe çarpıldı.

Bir evin odasına giren fare derginin altında bulunan uzatma kablosunu kemirince bir anda elektrik akımına kapıldı. Bu anlar ise ev sahibinin kamerasına yansıdı. Elektriğe çarpılan farede ciddi bir sorun görülmezken daha sonra odadan dışarı çıktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fare elektrik akım

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