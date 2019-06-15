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Elektronik sigara hakkında bilinmesi gereken 5 gerçek!

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SAĞLIK  | 15.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

Sigara içen her 10 kişiden yaklaşık dokuzu sigarayı bırakmak istediğini belirtiyor. Sigarayı tamamen bırakmaya geçişi kolaylaştırmak için insanların elektronik sigara (e-sigara) kullandığını vurgulayan Dr. Michael Blaha, elektronik sigara ile ilgili çarpıcı gerçekleri açıkladı.

Elektronik sigara hakkında bilinmesi gereken 5 gerçek!

Sigara içmeyi bırakmanın sağlık için yapılabilecek en iyi şeylerden biri olduğunu ve sigara içmenin başta kalp olmak üzere vücuttaki hemen hemen her organa zarar verdiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Medicine Ciccarone Kalp Hastalıklarını Önleme Merkezi'nde Klinik Araştırma Müdürü olarak görev yapan Dr. Michael Blaha, “Kalp hastalığına bağlı ölümlerin yaklaşık üçte birinin nedeni, sigara içmek ya da başkasının içtiği sigaranın dumanına maruz kalmak” dedi.

Sigarayı tamamen bırakmaya geçişi kolaylaştırmak için insanların elektronik sigara (e-sigara) kullandığını vurgulayan Michael Blaha, elektronik sigara ile ilgili önemli bilgiler verdi.

1-SİGARADAN DAHA AZ KİMYASAL VAR AMA YİNE DE ZARARSIZ DEĞİL

E-sigara, soluduğunuz su buharını oluşturmak için (tütünden çıkarılmış) nikotini, aromaları ve diğer kimyasalları ısıtır. Tütünden üretilen normal sigara çoğu zehirli olan 7 bin kimyasal içerir. E-sigaralarda hangi kimyasalların bulunduğu tam olarak bilmiyor olsa da kişiyi geleneksel sigaralara göre daha az zararlı kimyasal maddeye maruz bıraktıklarına şüphe yok.

2-E-SİGARA DA SAĞLIĞA ZARARLI

Nikotin, normal sigaralarda da e-sigaralarda da ana madde olarak kullanılır ve çok fazla bağımlılık yaratır. Sigara içme isteğini dikkate almasanız bile sigara içmeyi özlemenize ve eksikliğinin yol açtığı belirtileri yaşamanıza neden olur. Nikotin ayrıca zehirli bir maddedir. Tansiyonunuzu yükseltir ve adrenalininizde ani bir yükselişe neden olur, bu da kalp atış hızınızı ve kalp krizi geçirme olasılığınızı artırır. Buharı hangi kimyasalların oluşturduğu ve fiziksel sağlığın uzun vadede nasıl etkilediği başta olmak üzere e-sigara hakkında hâlâ birçok bilinmeyen var.

3-ELEKTRONİK SİGARA DA BAĞIMLILIK YAPAR

E-sigaralar da normal sigaralar da nikotin içerir, araştırmalar nikotinin eroin ve kokain kadar bağımlılık yapabileceğini gösteriyor. Birçok e-sigara kullanıcısı bir tütün ürününden çok daha fazla nikotin alabiliyor çünkü nikotin konsantrasyonu daha yüksek olan ekstra güçlü kartuşlar satın alınabilir ya da içine daha fazla madde çekebilmek için e-sigaranın voltajı arttırılabilir.

4-SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN EN İYİ ARAÇ DEĞİL

E-sigaralar sigarayı bırakmaya yardımcı olacakları söylenerek pazarlansalar da e-sigaralar, sigarayı bırakma aracı olarak henüz onaylanmadı. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, nikotin alışkanlığından vazgeçmek için e-sigara kullanmak isteyenlerin çoğu hem geleneksel sigara hem de e-sigara içmeye devam ediyorlar.

5-YENİ BİR KUŞAK NİKOTİNE BAĞIMLI HALE GELİYOR

E-sigara gençler arasında geleneksel tütün ürünlerine göre daha yaygın. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı, 2015 yılında lise öğrencileri arasında e-sigara kullanımının yüzde 900 oranında arttığını ve genç e-sigara kullanıcılarının yüzde 40'ının daha önce hiç normal tütün ürünü tüketmediğini belirtti.

Dr. Michael Blaha, e-sigaraların özellikle gençler arasında cazip olmasının üç nedeninin olduğunu dile getirdi. Birincisi, birçok genç elektronik sigara kullanmanın sigaradan daha az zararlı olduğuna inanıyor. İkincisi, e-sigaranın kullanım başına maliyeti geleneksel sigaralara göre daha düşük. Üçüncüsü, elektronik sigara kartuşlarına genellikle genç kullanıcılara hitap eden elmalı turta ve karpuz gibi lezzetler ekleniyor. Gençler de yetişkinler de duman çıkmamasını cazip buluyorlar. E-sigaranın kokusu olmadığı için de bu sayede kişiye sigara içici damgası vurulması azalıyor.

E SİGARALARIN ETİKET BİLGİLERİ DE İÇERİKLE UYUŞMUYOR

Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisindeki Anadolu Sağlık Merkezi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, sigara bırakma polikliniklerinde hastalardan sıkça duyulan sorulardan birinin e-sigaranın tütün bağımlılığı tedavisindeki yeri olduğunu belirterek, “Meyveli, tatlı katkı maddeleri eklenerek e-sigaralar gençler için cazip kılınmaya çalışılıyor. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki farklı e-sigara markalarında farklı içerikler bulunabilmekte, içerikleri etiket bilgileriyle uyuşmamaktadır. E-sigara, kullanan kişide bağımlığa ve solunum sistemi fonksiyonlarında bozulmaya yol açıyor. Ayrıca, e-sigaranın kısa dönem sağlık riskleri konusundaki veriler oldukça sınırlı iken, uzun dönem sağlık riskleri de bilinmeyenler arasında yer alıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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