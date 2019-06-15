Elektronik sigara hakkında bilinmesi gereken 5 gerçek!

Sigara içmeyi bırakmanın sağlık için yapılabilecek en iyi şeylerden biri olduğunu ve sigara içmenin başta kalp olmak üzere vücuttaki hemen hemen her organa zarar verdiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Medicine Ciccarone Kalp Hastalıklarını Önleme Merkezi'nde Klinik Araştırma Müdürü olarak görev yapan Dr. Michael Blaha, “Kalp hastalığına bağlı ölümlerin yaklaşık üçte birinin nedeni, sigara içmek ya da başkasının içtiği sigaranın dumanına maruz kalmak” dedi.

Sigarayı tamamen bırakmaya geçişi kolaylaştırmak için insanların elektronik sigara (e-sigara) kullandığını vurgulayan Michael Blaha, elektronik sigara ile ilgili önemli bilgiler verdi.

1-SİGARADAN DAHA AZ KİMYASAL VAR AMA YİNE DE ZARARSIZ DEĞİL

E-sigara, soluduğunuz su buharını oluşturmak için (tütünden çıkarılmış) nikotini, aromaları ve diğer kimyasalları ısıtır. Tütünden üretilen normal sigara çoğu zehirli olan 7 bin kimyasal içerir. E-sigaralarda hangi kimyasalların bulunduğu tam olarak bilmiyor olsa da kişiyi geleneksel sigaralara göre daha az zararlı kimyasal maddeye maruz bıraktıklarına şüphe yok.