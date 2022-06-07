Elendikten günler sonra açıkladı! Survivor Seda'dan olay yaratan itiraf: "Gerçekten baya bozuldum"

Survivor 2022 All Star yarışmasında gönüllüler takımında yarışan ve geçtiğimiz haftalarda giridği ilk eleme potasında adaya veda eden başarılı yarışmacı Seda Ocak'tan olay yaratan itiraflar gelmeye devam ediyor. Survivor'dan elendikten sonra anlattıklarıyla dikkat çeken Seda Ocak, paylaştığı yeni videoyla takipçilerinin dikkatini çekti. Seda elenmesinin yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

SURVİVOR HİKMET PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Survivor'da neredeyse her hafta eleme potasına sokulan Hikmet Tuğsuz hakkında açıklamalarda bulunan Seda Ocak, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Başarılı yarışmacı paylaşımında, "Seversiniz sevmezsiniz ama o tam bir Survivor. Adaya bir yaşam kuran, Ramazan'ın 29 günü oruç tutup o durumda günde 5 saat takımı için denizde zıpkına çıkan, diskapağı 4 parçayken acı nedir bilmeyen, her şey görünmese de herkesin yardımına koşan Hikmet Tuğsuz orada kalmayı hak ediyor." sözlerini sarf etti.

DÖNDÜKTEN SONRA YENİ İTİRAFI OLAY OLDU

Survivor'dan elendikten sonra birçok açıklama yapan fakat elendikten sonraki hisleriyle ilgili pek yorum yapmayan Seda Ocak, yaptığı paylaşımla içindekileri döktü.

"Giydirme storylerine başladığıma göre demek ki elenmenin etkisinden kurtulmuşumdur. Zaten öyle çokta şey yapmadım. Var ya gerçekten baya bozuldum elenince. Nasıl ya dedim ben nasıl elendim buradan, yarışacaktım daha filan diyorum kendi kendime. Baya üzüldüm gerçekten, hatta elendikten sonra yeni bölüm yayınlanana kadar telefonlar verilmiyor.

Yanımızda da birileri kalıyor. Benim yanımda çok tatlı bir kız vardı. Elendikte sonra 'Abla ya elendikten sonra şunu isterler bunu isterler. İlk defa bir yarışmacı elendikten sonra hiç bir şey istemedi şaşkınım' dedi. Kız dedim ben daha önce hiç elenmedim ki bir şey istenir mi bilmiyorum. Şaka bir yana öyle yani baya bozuldum"



