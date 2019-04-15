Son olarak Samsung A80 modelinde de ön kamera açılıp kapanabilir bir şekilde dizayn edilmişti. Elephone, kendi cep telefonunu duyurmadan önce bilinen en farklı tasarım, çentik konusunda Samsung A80 modeline aitti.

Global Sources Mobil Electronics Exhibition’da 18-21 Nisan tarihlerinde tanıtılacak olan Elephone A7 modeli, önemli teknik özelliklere sahip olacak.

-6.41 inç boyutunda bir ekran

-Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti

-Ön tarafın biraz altında ve tam ortasında

-bulunan çentik

-13MP arka kamera

Ürünün şu an için kesinleşen bazı özellikleri.

Elephone gibi cep telefonu markaları, alternatif olarak sunulabiliyor. Oppo’nun Türkiye’de çok ciddi bir fiyata sahip olması ve Huawei ile Samsung gibi şirketlere alternatif arayışları Elephone gibi cep telefonu markalarını ortaya çıkardı.

Şu an için bu şirket, çok fazla bir ürün stoğuna sahip olmasa bile ilerleyen dönemlerde piyasada önemli bir etki yaratacak gibi görünüyor. Eğer Xiaomi kuruluşunun düşük fiyat politikasını izlerlerse şansları yüksek. Sizce bu şirket Türkiye piyasasında kendisine yer bulabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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