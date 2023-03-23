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  4. Eleştiri oklarının hedefindeki 1 numaralı isim olmuştu! Ümit Milli Takımı'nın eski hocası Tolunay Kafkas, Süper Lig'e o takımla geri döndü...

Eleştiri oklarının hedefindeki 1 numaralı isim olmuştu! Ümit Milli Takımı'nın eski hocası Tolunay Kafkas, Süper Lig'e o takımla geri döndü...

23.03.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Takım'da 22 Ağustos 2020 tarihinde göreve getirilen Tolunay Kafkas, 3 Şubat 2023'te istifa etmiş ve boşa çıkmıştı. Süre aldığı dönemde Ümit Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin hedefindeki isim olan Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Eleştiri oklarının hedefindeki 1 numaralı isim olmuştu! Ümit Milli Takımı'nın eski hocası Tolunay Kafkas, Süper Lig'e o takımla geri döndü...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Akhisar Belediye'yi çalıştıran ve sonrasında milli takımın alt yaş kategorilerinde görev alan Tolunay Kafkas, 3 Şubat 2023'te üç yıldır yer aldığı Ümit Milli Takım'daki görevinden istifa etmişti.

GERİ DÖNÜYOR

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Görev yaptığı süre boyunca genç millilerin aldığı kötü sonuçlardan sorumlu tutulan ve tepki çeken teknik direktör Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor.

YENİ ADRESİ ANKARAGÜCÜ

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Sedat Ağçay ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nün Tolunay Kafkas ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre sarı - lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamı kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

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Ümit Milli Takım'ın başında 18 resmi maça çıkan Tolunay Kafkas; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 1.22'lik puan ortalaması yakalamıştı.


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