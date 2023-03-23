Eleştiri oklarının hedefindeki 1 numaralı isim olmuştu! Ümit Milli Takımı'nın eski hocası Tolunay Kafkas, Süper Lig'e o takımla geri döndü...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Akhisar Belediye'yi çalıştıran ve sonrasında milli takımın alt yaş kategorilerinde görev alan Tolunay Kafkas, 3 Şubat 2023'te üç yıldır yer aldığı Ümit Milli Takım'daki görevinden istifa etmişti.

GERİ DÖNÜYOR

Görev yaptığı süre boyunca genç millilerin aldığı kötü sonuçlardan sorumlu tutulan ve tepki çeken teknik direktör Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor.

YENİ ADRESİ ANKARAGÜCÜ

Sedat Ağçay ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nün Tolunay Kafkas ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. TRT Spor'un haberine göre sarı - lacivertliler, 54 yaşındaki teknik adamı kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Ümit Milli Takım'ın başında 18 resmi maça çıkan Tolunay Kafkas; 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 1.22'lik puan ortalaması yakalamıştı.



