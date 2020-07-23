Eleştirmenler en iyi savaş filmlerini açıkladı! Bu sahneleri kimse unutamıyor...

Savaşlar insanlık tarihinin yaşamış olduğu ve yaşayacağı en talihsiz dönüm noktaları arasında yer alıyor. Hepimiz eski zamanlarda yaşanmış olan bu büyük toplumsal dönüm noktalarını merak ederiz. İnsanların neler yaşadığını, hayatın ne ölçüde değiştiğini öğrenmek isteriz. Savaş alanlarının kaotik gidişatı ve savaşın neden olduğu değişimler insanın hep ilgisini çeker. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan bu savaşların tarihleri bilinir ve nesiller boyu akıllarda kalmaya devam eder. Sinema da insanların bu merakını gidermeye hizmet eden araçlar arasında yer alıyor. Dönemin gerçekliğini en profesyonel şekilde yansıtan filmler en büyük övgüyü çok geçmeden topluyor. Savaş temalı yüzlerce film bulunuyor ve bunlar arasında öne çıkanlar her zaman hatırlanıyor.
1993 yapımı, Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı film, izleyenlere 2. Dünya Savaşı Polonya’sını gözler önüne seriyor. ABD yapımı olan film Oskar Schindler isimli Alman bir iş adamının Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudileri çalıştırarak nasıl o işçilerin hayatını kurtardığını anlatıyor. 1100 Yahudinin hayatının kurtulmasını anlatan bu film gerçek bir hikayeden esinlenerek çekildi. Yaklaşık 3 saat süren ve siyah-beyaz bir film olan bu savaş filminin birçok kategoride Oscar kazandığı da biliniyor.
Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı ve 2. Dünya Savaşı’nı konu alan 1998 yapımı film Normandiya Çıkarması’yla başlıyor. Küçük bir harekat timinin özel bir görev için hayatlarını riske atışını anlatan filmde bu harekat timi diğer üç kardeşi cephede ölen bir askerin eve dönüşünü sağlamak üzere arayışa başlıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı filmde Er Ryan’ı kurtarmak için girilen serüvenlerin yer aldığı film en heyecanlı savaş sahnelerini içerisinde barındırıyor.
Ridley Scott’un yönetmenliği yaptığı film Antik Roma İmparatorluğu’nda geçiyor. Romanın en başarılı komutanlarından birinin ihanet uğraması sonucu verdiği mücadeleyi anlatan filmin beş dalda Oscar ödülü bulunuyor.
Polonyanın meşhur piyanisti Wladyslaw Szpilman’ın anı kitabına dayanan film 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalindeki Polonya'da Nazi kamplarından kurtulan bir piyanisti konu alıyor. Bu piyanistin hayatta kalma savaşını anlatan filmin müziklerinin çoğunda Chopin esintilerini görürüz.
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun baş yapıtlarından olan Soysuzlar Çetesi 5 bölümden oluşan ve 2. Dünya Savaşı’nı anlatan bir film. 2009 yapımı filmde Nazi kuvvetleri ve onlara karşı savaşan bağımsız bir soysuzlar çetesinin mücadelesini görüyoruz. Birçok ödüle adaylık alan filmde Brad Pitt, Melanie Laurent ve Christoph Waltz başrolleri paylaşıyor.