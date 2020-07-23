Eleştirmenler en iyi savaş filmlerini açıkladı! Bu sahneleri kimse unutamıyor...

Savaşlar insanlık tarihinin yaşamış olduğu ve yaşayacağı en talihsiz dönüm noktaları arasında yer alıyor. Hepimiz eski zamanlarda yaşanmış olan bu büyük toplumsal dönüm noktalarını merak ederiz. İnsanların neler yaşadığını, hayatın ne ölçüde değiştiğini öğrenmek isteriz. Savaş alanlarının kaotik gidişatı ve savaşın neden olduğu değişimler insanın hep ilgisini çeker. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan bu savaşların tarihleri bilinir ve nesiller boyu akıllarda kalmaya devam eder. Sinema da insanların bu merakını gidermeye hizmet eden araçlar arasında yer alıyor. Dönemin gerçekliğini en profesyonel şekilde yansıtan filmler en büyük övgüyü çok geçmeden topluyor. Savaş temalı yüzlerce film bulunuyor ve bunlar arasında öne çıkanlar her zaman hatırlanıyor.

SCHINDLER'IN LİSTESİ

1993 yapımı, Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı film, izleyenlere 2. Dünya Savaşı Polonya’sını gözler önüne seriyor. ABD yapımı olan film Oskar Schindler isimli Alman bir iş adamının Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudileri çalıştırarak nasıl o işçilerin hayatını kurtardığını anlatıyor. 1100 Yahudinin hayatının kurtulmasını anlatan bu film gerçek bir hikayeden esinlenerek çekildi. Yaklaşık 3 saat süren ve siyah-beyaz bir film olan bu savaş filminin birçok kategoride Oscar kazandığı da biliniyor.