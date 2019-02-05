Eleştirmenlerin verdiği puana göre en iyi 10 Netflix dizisi

Eleştiri puanı: 94%
Seyirci puanı: 81%
Açıklama: "Sıradışı Baudelaire yetimleri, uzun süredir devam eden aile sırlarını çözmek için yaptıkları kader maceralarında sıkıntılar ve kötü Kont Olaf ile karşı karşıya kalırlar ve olaylar bu şekilde gelişir".
Eleştiri puanı: 95%
Seyirci puanı: 88%
Açıklama: "Piper Chapman haketmediği bir hapis cezasına çarptırılıyor, elbette hapishanede bu şekilde düşünen tek mahkum o değil."
Eleştiri puanı: 95%
Seyirci puanı: 95%
Açıklama: "Genç bir çocuk kaybolduğunda, kasaba gerçekleşen gizli deneyler ve garip küçük bir kızı içeren gizemler ortaya çıkarıyor".
Eleştiri puanı: 96%
Seyirci puanı: 79%
Açıklama: "Giydiği bir ceketle, ismini temize çıkarmak ve mahallesini kurtarmak için savaş başlatır."
Eleştiri puanı: 96%
Seyirci puanı: 84%
Açıklama: "Birbirinden çok farklı olan Küba kökenli Amerikalı iki nesil, tek bir çatı altında bir araya gelince eski ordu hemşiresinin içindeki komutan ruhu ortaya çıkar."
Eleştiri puanı: 97%
Seyirci puanı: 96%
Açıklama: "10 yıl içinde birden fazla filme alındı. Gerilim dolu dakikalarla, polisin yolsuzluğunu ortaya çıkarırken, korkunç yeni suçlarla bir şüpheli haline gelen bir insanı konu ediniyor."
Eleştiri puanı: 97%
Seyirci puanı: 100%
Açıklama: "Beş tanınmış çağdaş yönetmen, İkinci Dünya Savaşı'nı belgelemek üzere silahlı kuvvetlere üye olan beş efsanevi Hollywood film yapımcısının hikayesini anlatıyor."
Eleştiri puanı: 100%
Seyirci puanı: 58%
Açıklama: "Bu hiciv dolu dizi, Amerika'nın en iyi üniversitelerinden birindeki öğrencilerin ilişki sorunları, kimlik bunalımları ve ırksal gerginliklerle mücadelesini anlatıyor."
Eleştiri puanı: 100%
Seyirci puanı: 89%
Açıklama: "İtalya'nın parke taşlı sokaklarından New York'un çatı katı barlarına uzanan yolculuğunda Dev'i; zevkler, zorluklar ve saçmalıklarla dolu yepyeni bir dünya bekliyor."
Eleştiri puanı: 100%
Seyirci puanı: 92%
Açıklama: "Çılgın bilim adamlarıyla birlikte Jonah, eğlenceli robot arkadaşlarıyla bilimsel deneyler yaparak zaman geçiriyor."
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