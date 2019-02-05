Eleştirmenlerin verdiği puana göre en iyi 10 Netflix dizisi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 05.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Ülkemize 2016 yılında gelen ve hızla herkesin evimizin, hatta cep telefonlarımızın bir parçası oldu Netflix! Vaktimizin çoğunu harcadığımız bu online dizi- film platformunun en iyi dizilerini sizler için hazırladık! İzlemedikleriniz varsa mutlaka listeye ekleyin!

Eleştirmenlerin verdiği puana göre en iyi 10 Netflix dizisi

10. 'A Series of Unfortunate Events' - %94 (Talihsiz Serüvenler Dizisi)

Eleştiri puanı: 94%
Seyirci puanı: 81%
Açıklama: "Sıradışı Baudelaire yetimleri, uzun süredir devam eden aile sırlarını çözmek için yaptıkları kader maceralarında sıkıntılar ve kötü Kont Olaf ile karşı karşıya kalırlar ve olaylar bu şekilde gelişir".

9. 'Orange Is the New Black'- %95

Eleştiri puanı: 95%
Seyirci puanı: 88%
Açıklama: "Piper Chapman haketmediği bir hapis cezasına çarptırılıyor, elbette hapishanede bu şekilde düşünen tek mahkum o değil."

8. 'Stranger Things' - %95

Eleştiri puanı: 95%
Seyirci puanı: 95%
Açıklama: "Genç bir çocuk kaybolduğunda, kasaba gerçekleşen gizli deneyler ve garip küçük bir kızı içeren gizemler ortaya çıkarıyor".

7. 'Marvel's Luke Cage' - %96

Eleştiri puanı: 96%
Seyirci puanı: 79%
Açıklama: "Giydiği bir ceketle, ismini temize çıkarmak ve mahallesini kurtarmak için savaş başlatır."

6. 'One Day at a Time' - %96

Eleştiri puanı: 96%
Seyirci puanı: 84%
Açıklama: "Birbirinden çok farklı olan Küba kökenli Amerikalı iki nesil, tek bir çatı altında bir araya gelince eski ordu hemşiresinin içindeki komutan ruhu ortaya çıkar."

5. 'Making a Murderer' - %97

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Eleştiri puanı: 97%
Seyirci puanı: 96%
Açıklama: "10 yıl içinde birden fazla filme alındı. Gerilim dolu dakikalarla, polisin yolsuzluğunu ortaya çıkarırken, korkunç yeni suçlarla bir şüpheli haline gelen bir insanı konu ediniyor."

4. 'Five Came Back' - %97

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Eleştiri puanı: 97%
Seyirci puanı: 100%
Açıklama: "Beş tanınmış çağdaş yönetmen, İkinci Dünya Savaşı'nı belgelemek üzere silahlı kuvvetlere üye olan beş efsanevi Hollywood film yapımcısının hikayesini anlatıyor."

3. 'Dear White People' - %100

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Eleştiri puanı: 100%
Seyirci puanı: 58%
Açıklama: "Bu hiciv dolu dizi, Amerika'nın en iyi üniversitelerinden birindeki öğrencilerin ilişki sorunları, kimlik bunalımları ve ırksal gerginliklerle mücadelesini anlatıyor."

2. 'Master of None' - %100

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Eleştiri puanı: 100%
Seyirci puanı: 89%
Açıklama: "İtalya'nın parke taşlı sokaklarından New York'un çatı katı barlarına uzanan yolculuğunda Dev'i; zevkler, zorluklar ve saçmalıklarla dolu yepyeni bir dünya bekliyor."

1. 'Mystery Science Theater 3000: The Return' - %100

Eleştiri puanı: 100%
Seyirci puanı: 92%
Açıklama: "Çılgın bilim adamlarıyla birlikte Jonah, eğlenceli robot arkadaşlarıyla bilimsel deneyler yaparak zaman geçiriyor."

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