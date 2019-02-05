Eleştirmenlerin verdiği puana göre en iyi 10 Netflix dizisi

10. 'A Series of Unfortunate Events' - %94 (Talihsiz Serüvenler Dizisi)

Eleştiri puanı: 94%

Seyirci puanı: 81%

Açıklama: "Sıradışı Baudelaire yetimleri, uzun süredir devam eden aile sırlarını çözmek için yaptıkları kader maceralarında sıkıntılar ve kötü Kont Olaf ile karşı karşıya kalırlar ve olaylar bu şekilde gelişir".

9. 'Orange Is the New Black'- %95

Eleştiri puanı: 95%

Seyirci puanı: 88%

Açıklama: "Piper Chapman haketmediği bir hapis cezasına çarptırılıyor, elbette hapishanede bu şekilde düşünen tek mahkum o değil."

8. 'Stranger Things' - %95

Eleştiri puanı: 95%

Seyirci puanı: 95%

Açıklama: "Genç bir çocuk kaybolduğunda, kasaba gerçekleşen gizli deneyler ve garip küçük bir kızı içeren gizemler ortaya çıkarıyor".

7. 'Marvel's Luke Cage' - %96

Eleştiri puanı: 96%

Seyirci puanı: 79%

Açıklama: "Giydiği bir ceketle, ismini temize çıkarmak ve mahallesini kurtarmak için savaş başlatır."

6. 'One Day at a Time' - %96

Eleştiri puanı: 96%

Seyirci puanı: 84%

Açıklama: "Birbirinden çok farklı olan Küba kökenli Amerikalı iki nesil, tek bir çatı altında bir araya gelince eski ordu hemşiresinin içindeki komutan ruhu ortaya çıkar."

5. 'Making a Murderer' - %97

Eleştiri puanı: 97%

Seyirci puanı: 96%

Açıklama: "10 yıl içinde birden fazla filme alındı. Gerilim dolu dakikalarla, polisin yolsuzluğunu ortaya çıkarırken, korkunç yeni suçlarla bir şüpheli haline gelen bir insanı konu ediniyor."