Elfsborg karşısında perdeyi Mauro Icardi açtı! Galatasaray'da tarihe geçti

UEFA Avrupa Ligi’nde İsveç ekibi Elfsborg'u konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi, attığı golle mücadeleye damgasını vurdu. Karşılaşmada perdeyi açan Arjantinli yıldız, kulüp tarihine geçti.

ICARDI, KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 61. golünü atarak Milan Baros’u yakaladı ve kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci yabancı futbolcusu unvanını elde etti.

Elfsborg karşısında skoru 1-0 yapan yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerindeki sekizci Avrupa kupası golünün kaydetti. Tecrübeli yıldız, bu söz konusu gollerin altısıyla takımını öne geçirdi.