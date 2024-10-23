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Elfsborg karşısında perdeyi Mauro Icardi açtı! Galatasaray'da tarihe geçti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.10.2024 18:40
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UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, taraftarının önünde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk golü kaydeden Mauro Icardi, dikkat çeken bir istatistiğe imzasını attı.

Elfsborg karşısında perdeyi Mauro Icardi açtı! Galatasaray'da tarihe geçti
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi’nde İsveç ekibi Elfsborg'u konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi, attığı golle mücadeleye damgasını vurdu. Karşılaşmada perdeyi açan Arjantinli yıldız, kulüp tarihine geçti.

ICARDI, KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

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Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 61. golünü atarak Milan Baros’u yakaladı ve kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci yabancı futbolcusu unvanını elde etti.

Elfsborg karşısında skoru 1-0 yapan yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerindeki sekizci Avrupa kupası golünün kaydetti. Tecrübeli yıldız, bu söz konusu gollerin altısıyla takımını öne geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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