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Eli kendi kendine hareket etmeye başladı! "Elim, kendi isteğim dışında yüzümü ve saçlarımı okşadı"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 12:16
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Televizyon izlerken sol elinin kontrolünü kaybeden 77 yaşındaki kadın, 30 dakika boyunca elini kontrol edemedi. Doktorlar, kadına 'yabancı el sendromu' teşhisi koydu. Felç geçiren kadının durumu, pıhtılaşma önleyici ilaçlarını bırakmasının ardından gelişti.

Eli kendi kendine hareket etmeye başladı! "Elim, kendi isteğim dışında yüzümü ve saçlarımı okşadı"

77 yaşındaki bir kadın, sol elinin kontrolsüz hareketleri nedeniyle hastaneye başvurdu. Televizyon izlerken, sol elinin kendi kendine hareket ettiğini fark eden kadın, elinin bir şey tarafından kontrol ediliyormuş gibi hissetti. "Sol elim, kendi isteğim dışında yüzümü ve saçlarımı okşamaya başladı," diyen kadın, sağ eliyle sol elini durdurmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı ve yaklaşık 30 dakika boyunca elini kontrol edemedi.

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ELİNİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Doktorlar, kadına 'yabancı el sendromu' teşhisi koydu. Bu sendrom, kişinin kendi elinin kontrolünü kaybetmesine yol açan nadir bir durum. El, başka bir kişi tarafından kontrol ediliyormuş gibi hareket edebilir ve bazen o kadar ileriye gidebilir ki, hastanın elinin kendisini boğmaya çalıştığı bile görülmüştür. Genellikle beyin travması, felç veya Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarla ilişkilendirilen bu rahatsızlığın tedavisi yoktur, ancak davranış terapileriyle yönetilebilir.

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İLAÇLAR SONRASI FELÇ GEÇİRDİĞİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Bu vakadaki en ilginç nokta ise, kadının yabancı el sendromunu yalnızca 30 dakika yaşamasıydı. Bu, kaydedilen en kısa süre olarak dikkat çekti. Kadın, aynı zamanda eşi tarafından hastaneye götürülürken sol bacağını da sürüklediğini fark etti. Doktorlar, kadının pıhtılaşma önleyici ilaçlarını bırakmasının ardından felç geçirmiş olabileceğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
felç ilaç
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