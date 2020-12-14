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Elif Ada İbo Show'a katıldı! Gelen yorumlardan sonra Ayşegül Yıldız isyan etti

14.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Elif Ada İbo Show'a katıldı! Gelen yorumlardan sonra Ayşegül Yıldız isyan etti

İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada babasının programına katıldı. Elif Ada'nın İbo Show'daki halleri gündem oldu. Elif Ada'ya gelen olumsuz yorumlara ise Ayşegül Yıldız isyan etti.

İbo Show yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Program konukları arasında yer alan Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ ile unutulmaz bir gece yaşanırken, geceye İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada’ya söylediği sözler damga vurdu.

İbo Show'a İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada’ya söylediği sözler gündem oldu. İbrahim Tatlıses, yıllardır şarkı söylemediği için çok üzgün olduğunu söyleyerek bu durumdan pişman olduğunu belirtti.

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Kızı Elif Ada’nın kendisini internetten dinleyerek ‘baba neden söylemiyorsun’ dediğinde pişmanlık duygusu yaşadığını anlatan Tatlıses, “Utandım hep. Eski yaptığım nameleri yapamam diye utandım. Beni tanıyanlara mahcup olmamak için söylemedim. Elif Ada ‘neden söylemiyorsun’ dedi. Bu babamın sesi der mi diye utandım, söylemedim” dedi.

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Bu sözler gündemdeyken Elif Ada'nın utangaçlığı da gündemde yer alan konulardan biriydi. Sosyal medyada küçük Elif Ada'ya yapılan yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı.

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Ayşegül Yıldız kızıyla ilgili yapılan yorumlara isyan ederek şunları söyledi: "Ya Allah aşkına çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor onun şaşkınlığı ve heyecanı var. Bir de ilk defa stüdyoya girmiş o kadar kamera içinde babası çağırınca gitmeyeceğim dedi. Zorla ikna ettik. O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı çalışan arkadaşlar sallamış da sallamış."


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne işi var o çocuğun gece o saatte o programda? anneye sormak lazım
cahil olduğunuz burdan belli oluyor program gece yayınlanıyor diye gece mi çekiliyor sanıyorsunuz :)
Sende çekimde yer aldın sanırım saat kaçta çekim yapıldığını nereden bileceksin yoksa
Ne vardı hallerinde gayet doğal çocuk adı üstünde ????????

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