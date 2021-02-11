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Elit İşcan ve Efecan Şenolsun davasında karar! Cinsel saldırıdan beraat

11.02.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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‘Yaşamayanlar’ dizisinin setinde birlikte oynadığı Elit İşcan’ın şikayetiyle cinsel saldırıdan yargılanan Efecan Şenolsun beraat etti. Ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Oyuncu Efecan Şenolsun, 2018 yılında çekilen ‘Yaşamayanlar’ dizisinin setinde birlikte oynadığı Elit İşcan’ın şikayetiyle yargılandığı hakaret ve cinsel saldırı davasında karar açıklandı.

İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının mütalaasını değerlendiren ve son savunmaları alan mahkeme, Efecan Şenolsun’u şikayete söz konusu tüm suçlamalardan beraat ettirdi.

Şenolsun, beraat kararının ardından gözyaşlarını tutamadı. Müşteki Elit İşcan ise farklı bir kapıdan çıkarak basın mensuplarına görüntü vermek istemedi.

Ekran Alıntısı

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Haydar Efecan Şenolsun ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Elit İşcan ile avukatları da yer aldı.

"MÜTALAA DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Önceki celsede sanık hakkında istenen "Cinsel saldırı" suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle açıklanan mütalaaya karşı müşteki Elit İşcan söz aldı. İşçan "Cinsel saldırı yönünden mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

"YERİ GELDİĞİNDE MÜŞTEKİ BANA GELİP SARILMAKTAYDI"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Efecan Şenolsun ise aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek "Yaklaşık 10 yıldır profesyonel oyunculuk kariyerim vardır. Birçok defa oyuncu arkadaşlarımla aynı ortamda yakın temasta bulunduğum çekimlerim olmuştur. Bugüne kadar hakkımda benzer bir suçlamayla açılmış herhangi bir soruşturma yoktur. Söz konusu yapım +18 bir yapım olup birçok hakaret ve öpüşme sahnesi içermektedir. Bu tür senaryoya sahip olan bu dizide müşteki ile abi kardeş rolünü üstlenmiştik. Bu süre zarfında yakın arkadaş olarak vakit geçirmekteydik, yeri geldiğinde müşteki bana gelip sarılmaktaydı. Ben de kendisine aynı samimiyetle cevap vermekteydim. Ancak iddia edildiği gibi müştekiye hakaret ve cinsel saldırı suçu işlediğimi kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Sanık avukatının beyanının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Şenolsun "Yapmadığım bir olaydan dolayı yaklaşık 3 senedir yargılanmaktayım. Bu yönü ile ağır manevi problemler yaşamaktayım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

İNANDIRICI DELİL YOK

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hasan Efecan Şenolsun'un üzerine atılı "Hakaret" ve "Cinsel saldırı" suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme beraat kararının gerekçesi olarak sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin olmamasını gösterdi.

Efecan Şenolsun’u son duruşmasında da ailesi ile arkadaşları yalnız bırakmadı.

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