Elite'in kızıl güzeli Mirela Balic dantel crop giyip poz verdi! İddialı tarzı olay oldu

Elite dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan İspanyol güzel Mirela Balic, sosyal medyadaki iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismi son paylaşımına beğeni yağdı.

Dantelden crop giyen Balic korse üstüyle dikkat çekti. Ünlü isim kombinini uzun pencere detaylı etek ile tamamladı. Mirela Balic'in kombini sosyal medyada değişik ve farklı bulundu.



Mirela Balic, oyunculuğa 2018 yılında Elite dizisi ile başladı. Sonrasında Şimdiki Aklım Olsaydı, Zorras ve Kod Adı İmparator gibi yapımlarda rol aldı.

Sosyal medyada epey aktif olan kızıl güzelin henüz 33 bine yakın takipçisi var.



