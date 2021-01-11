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Elite ve La Casa de Papel dizilerinin yıldızlarından şoke eden karar!

11.01.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Elite ve La Casa de Papel dizilerinin yıldızlarından şoke eden karar!

Bir süredir birlikte olan Netflix’in çok izlenen yapımlarından Elite ve La Casa de Papel’de rol alan Jaime Lorente ve Maria Pedraza ikilisinin ayrılık dedikodusu İspanyol basınına bomba gibi düştü.

Adlarını Netflix yapımı La Casa de Papel ve Elite dizisi ile duyuran ve 2018 yılından beri birlikte olan Jaime Lorente ve Maria Pedraza ikilisinin ayrılık haberi İspanyol basınına bomba gibi düştü.

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Söylentilere göre ikili birkaç hafta önce ayrılmış olsa da Jaime Lorente ve Maria Pedraza konuyla ilgili henüz hiçbir açıklama yapmadı. Hem La Casa de Papel hem de Elite dizilerinde rol alan ikili, uzun zamandır birlikte görüntülenmedikleri gibi sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarını paylaşmamış görünüyor.

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Ayrılık dedikodularını körükleyen son olay ise ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmiyor olması oldu.

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