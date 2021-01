Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı: Dibi gördüler!

Ekranlarda fırtına gibi esen Game of Thrones dizisinin sona ermesi hayranlarından çok diziyi yayınlayan HBO kanalını üzdü. Son verilere göre; Game of Thrones sona erince HBO'nun seyirci sayısı büyük oranda düştü. Kanal yetişkin seyirci kitlesinin yarısından fazlasını kaybetti.

ABD'nin popüler paralı televizyon kanalı HBO, Game of Thrones sonrası dönemde seyirci kitlesinin önemli bir kısmını kaybetti. Variety'de yer alan rapora göre, kanalın 18-49 yaş aralığındaki yetişkin seyirci kitlesi 2020 yılında %50'den fazla düştü. Paralı/Premium kanallar arasında en büyük düşüşün HBO'da görüldüğü belirtildi.

GAME OF THRONES SONRASI DÜŞÜNÜLMEMİŞ

Game of Thrones televizyon tarihinin belki de en popüler yapımlarından birisi olmayı başarmıştı. Dizi bitince HBO'nun seyirci sayısının düşmesi elbette normal olarak değerlendirilebilir. Ancak burada HBO'nun, Game of Thrones'un yerine herhangi bir şey koyamaması da dikkat çekiyor. HBO, Game of Thrones sonrası dönem için biraz hazırlıksız yakalanmış gibi.

Final sezonu büyük tepkiler toplamış olsa da Game of Thrones hala tüm dünyada büyük bir marka halinde. Warner Bros bu nedenle HBO Max servisine birden fazla yeni Game of Thrones dizisi getirmeyi planlıyor. Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan House of the Dragon dizisinden sonra da yeni spin-off'ların geleceği yönünde sinyaller verilmişti.