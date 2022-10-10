Eliyle kalçasını kapatıp sere serpe uzandı! Dolar yorumuna bomba yanıt

Son olarak çıplak pozlarıyla gündeme gelen Bahar Candan Onlyfans'tan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti. Candan konuşmasında "Başlamadan önce anlaşma yaptım zaten oraya girdiğim için de para aldım, Instagram'ı hiç nude kullanmadım cinselliğimi abartarak kullanmadım" demişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bahar Candan son olarak süper mini elbisesiyle sere serpe koltuğa uzandı. Eliyle kalçasını kapatan fenomen paylaşımına ise "1 milyon dolar bak" notunu düştü.

DOLAR YANITI

Sık sık para açıklamasıyla dikkat çeken Candan'a bir takipçisi "Kafayı dolarla bozmuşsun. Bu yaşta bu kadar para merakı tehlikeli..." deyince Bahar Candan kendini tutamadı.

Bahar Candan bu takipçiye yanıt olarak "Her yeni yaşıma 1M dolar olarak bakıyorum" dedi.



