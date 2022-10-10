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  4. Eliyle kalçasını kapatıp sere serpe uzandı! Dolar yorumuna bomba yanıt

Eliyle kalçasını kapatıp sere serpe uzandı! Dolar yorumuna bomba yanıt

10.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim sayesinde ünlendikten sonra sosyal medyada fenomen olan Bahar Candan son dönemde çıplak pozlarıyla dikkat çekiyordu. Candan son olarak minicik eteğini frikik vermemek için eliyle kapatıp koltuğa uzandı. "Kafayı dolar'la bozmuşsun" yorumuna ise bakın ne yanıt verdi.

Eliyle kalçasını kapatıp sere serpe uzandı! Dolar yorumuna bomba yanıt

Son olarak çıplak pozlarıyla gündeme gelen Bahar Candan Onlyfans'tan bir ayda 1 milyon TL kazandığını iddia etmişti. Candan konuşmasında "Başlamadan önce anlaşma yaptım zaten oraya girdiğim için de para aldım, Instagram'ı hiç nude kullanmadım cinselliğimi abartarak kullanmadım" demişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bahar Candan son olarak süper mini elbisesiyle sere serpe koltuğa uzandı. Eliyle kalçasını kapatan fenomen paylaşımına ise "1 milyon dolar bak" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

DOLAR YANITI

Sık sık para açıklamasıyla dikkat çeken Candan'a bir takipçisi "Kafayı dolarla bozmuşsun. Bu yaşta bu kadar para merakı tehlikeli..." deyince Bahar Candan kendini tutamadı.

Çıplak pozlarını paylaşmıştı! Bahar Candan Onlyfans'tan kazandığı parayı açıkladıÇıplak pozlarını paylaşmıştı! Bahar Candan Onlyfans'tan kazandığı parayı açıkladı

Bahar Candan bu takipçiye yanıt olarak "Her yeni yaşıma 1M dolar olarak bakıyorum" dedi.

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Bahar Candan stil ele
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