Eliz Sakuçoğlu: Kardeşlerin en delikanlısısın

Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu, Mart 2018’de ameliyatla erkek olmuş ve adını da Poyraz olarak değiştirmişti.

Eliz Sakuçoğlu 33 yaşına basan kardeşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Sen benim hayat ağacımsın, anne ve babamızın armağan ettiği en kutsal varlıksın. Tecrübelerinle hayatıma ışık tutan en güvenli limanımsın. Kardeşlerin en delikanlısısın, en hasısın. Poyraz olmak sana çok yakıştı be adamım.”

Poyraz da şöyle karşılık verdi: "Bana kendimi sevmem gerektiğini öğrettiğin için çok teşekkür ederim."

