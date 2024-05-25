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  4. "11 kilo verdim" demişti! Demet Akalın'ın formda hali dikkat çekti! Ünlü mankenden yorum gecikmedi

"11 kilo verdim" demişti! Demet Akalın'ın formda hali dikkat çekti! Ünlü mankenden yorum gecikmedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 17:53
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Sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın 11 kilo verdiğini açıklamıştı. İzmir'de sahneye çıkan şarkıcının sahne kıyafeti çok beğenilirken formda hali ise dikkatlerden kaçmadı.

"11 kilo verdim" demişti! Demet Akalın'ın formda hali dikkat çekti! Ünlü mankenden yorum gecikmedi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden olan Demet Akalın, sahne tarzları ve dillere pelensk olan şarkılarıyla çok konuşuluyor.

Şarkıcı son olarak 11 kilo verdiğini açıklamıştı. Akalın'ın son pozları sosyal medyayı salladı. Akalın'ın zayıf haline takipçileri yorum yağdırdı.

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Son olarak Paris'e giden şarkıcı geri döndü, İzmir'de sahneye çıktı. Sahne kıyafeti çok beğenilen Demet Akalın formda hali ile ise dikkat çekti.

ÖZGE ULUSOY DA YORUM YAPTI

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Sosyal medyada şarkıcının formda haline yorum yağdı. Yorum yapanlardan biri de Özge Ulusoy oldu.

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Şarkıcıya yorum yapan Ulusoy, "Fıstık gibi olmuş" dedi. Şarkıcının hayranları ise "Aşırı zayıflamış", "Sahne kıyafeti çok güzel", "Bayağı formda" gibi yorumlar yaptı.

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Demet Akalın
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