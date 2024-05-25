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Konyaspor cephesinden Galatasaray maçı öncesi paylaşım geldi! Fenerbahçelilerden beğeni yağdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.05.2024 22:36
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Süper Lig'in son hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan ederken, Konya cephesinin de ligde kalabilmesi için en az 1 puana ihtiyacı var. Kritik karşılaşma öncesi Konyaspor cephesinden de dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Konyaspor cephesinden Galatasaray maçı öncesi paylaşım geldi! Fenerbahçelilerden beğeni yağdı

Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanırken, belki de şampiyonu belirleyecek maçta Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Konyaspor'un lige tutunması Galatasaray'ın ise şampiyon olması için en az 1 puana ihtiyacı olduğu mücadele öncesi Konya cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SEN GELMİYOR MUSUN?"

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"Sen gelmiyor musun?" ifadesiyle paylaşılan videoda Konyaspor Kulübü, taraftarlarını Galatasaray maçına davet etti ve ek olarak "Kenetlen başka Konyaspor yok!" denildi.

Konyaspor, pazar günü Galatasaray'dan en az 1 puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek. Öte yandan Galatasaray'a da şampiyonluk için 1 puan yeterken, Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin evinde İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.

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