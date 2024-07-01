Elizabeth Hurley yine adından söz ettirdi! Oğlunun filminde müstehcen sahnelerde yer almıştı...

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley, son olarak "Strictly Confidential" filminde yer aldı.

59 yaşındaki oyuncunun filmdeki müstehcen sahneleri sosyal medyada tartışma konusu oldu çünkü filmin yönetmenliğini Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian üstleniyordu.

İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filminde annesini müstehcen sahnelerde oynatması büyük tepki çekse de anne-oğul bu durumu umursamadı.



Güzel isim yoluna devam ederek sosyal medyayı sallamaya ve adından söz ettirmeye de devam etti.

59 yaşındaki ünlü isim son olarak Ibiza'da beyaz bikini altıyla vücudunu sergiledi.

Hurley'ın yıllara meydan okuyan görünümü hayranlarından beğeni topladı.







