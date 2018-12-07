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Eljif Elmas'a Real Madrid'den sonra Tottenham da talip

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Eljif Elmas'a Real Madrid'den sonra Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur da tali oldu. Real Madrid ve Tottenham'ın devre arasında 19 yaşındaki Eljif için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Eljif Elmas'a Real Madrid'den sonra Tottenham da talip

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Eljif Elmas, devleri peşine taktı... Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilere katılan Makedon futbolcu, bu sezon takımın değişilmezleri arasına girdi. Takımın kötü durumuna rağmen birçok maçta dikkatleri üzerine çeken Eljif, 22 karşılaşmada forma giyerek en fazla maçta oynayan futbolcu konumunda... Öte yandan Eljif, genç yaşına rağmen 8 kez de Makedonya A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

19 yaşındaki futbolcu, istikrarlı performansıyla ve kumaşıyla Avrupa devlerinin gözüne girmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Makedon basını, Real Madrid'in Eljif Elmas'ı transfer etmek istediğini belirtmişti. Real Madrid'in dışında İngiliz devi Tottenham Hotspur'ın da genç oyuncuyu izlediği öğrenildi. Real Madrid ve Tottenham'ın devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalmaları bekleniyor.

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Eljif Elmas Fenerbahçe real madrid Tottenham

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bizim göremediğimiz ne görüyolar çok merak ediyom.
fenerbahçe'de ne performans göstermiş Allah aşkına Fenerbahçe sondan 3 cü
Fener gibi toplama takımda oynayamayan adamı real napsın
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