Eljif Elmas'a Real Madrid'den sonra Tottenham da talip

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Eljif Elmas, devleri peşine taktı... Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilere katılan Makedon futbolcu, bu sezon takımın değişilmezleri arasına girdi. Takımın kötü durumuna rağmen birçok maçta dikkatleri üzerine çeken Eljif, 22 karşılaşmada forma giyerek en fazla maçta oynayan futbolcu konumunda... Öte yandan Eljif, genç yaşına rağmen 8 kez de Makedonya A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

19 yaşındaki futbolcu, istikrarlı performansıyla ve kumaşıyla Avrupa devlerinin gözüne girmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Makedon basını, Real Madrid'in Eljif Elmas'ı transfer etmek istediğini belirtmişti. Real Madrid'in dışında İngiliz devi Tottenham Hotspur'ın da genç oyuncuyu izlediği öğrenildi. Real Madrid ve Tottenham'ın devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalmaları bekleniyor.

