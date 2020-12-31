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Elle Fanning ve Nicholas Hoult’lu The Great dizisi de çıplaklıkla gündemde...

31.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Elle Fanning ve Nicholas Hoult’lu The Great dizisi de çıplaklıkla gündemde...

Başrollerinde Elle Fanning ve Nicholas Hoult’un yer aldığı The Great dizisi de çıplaklık haberleriyle gündemde... The Favourite’ın senaristlerinden Tony McNamara’nın senaryosunu yazdığı dizinin yeni sezonunda iddialı sahneler var...

Super 8, Somewhere, The Neon Demon, Maleficent filmleriyle sinemanın yükselen isimleri arasında yer alan Elle Fanning ve About a Boy, Mad Max: Fury Road, X-Men: First Class, The Favourite gibi yapımlarda karşımıza çıkan Nicholas Hoult, The Great dizisi için bir araya geldi.

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The Great’in senaryosunu The Favourite‘ın senaristleri arasında yer alan, bu filmle Oscar’a aday olan Tony McNamara kaleme alıyor. Elle Fanning ve Tony McNamara, aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstleniyor.

Ekran Alıntısı

Elle Fanning ve Nicholas Hoult’lu The Great dizisi yılın son günlerinde çıplaklık haberleriyle gündemde...

2020 yılında pek çok dizideki müstehcen sahneler gündem olmuştu. The Great ise kendini yeni yıla sakladı. The Great yeni sezonunda Elle Fanning ve Nicholas Hoult iddialı sahnelere imza attı.

Ekran Alıntısı

Çıkan haberlere göre yeni sezonda The Great şehvetli seks sahneleriyle izleyicileri şoke edecek.

THE GREAT KONUSU

The Favourite’ta 18. yüzyıl İngiltere’sinden bir hikâye anlatan Tony McNamara, The Great’te izleyici 18. yüzyıl Rusyası’na götürüyor. Dizi, Rusya tarihinin önemli figürleri arasında yer alan ve 34 yıl boyunca Rusya’yı yöneten II. Katerina’nın yükselişini ve eşi İmparator Peter’la olan ilişkisini konu alıyor.

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